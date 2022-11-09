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故宮瓷器類文物 歷年至少有250件碎了

台灣新聞組／台北9日電
故宮同仁「失手」打破「清乾隆青花花卉盤」。(圖：故宮提供)
故宮同仁「失手」打破「清乾隆青花花卉盤」。(圖：故宮提供)

故宮院長吳密察昨天在立法院證實，院內瓷器類文物歷年有359件修復紀錄，其中破損成碎片的文物至少250件，時間最早可回溯到1973年，故宮正一件件比對、檢討，「兩個月內會給大家有所交代」。

無黨籍立委黃國書認為，故宮必須了解原因，如果是自然破損，代表故宮相關保存機制、設備有問題，如果是人為破損就代表故宮在館內維管機制出問題。

黃國書也說，現在有人主張故宮文物如果保管不好，不如還給中國，但故宮文物要如何還給中國，難道故宮文物的所有權是屬於中華人民共和國？

行政院長蘇貞昌表示，故宮文物屬於人類遺產，台灣努力保管，沒有什麼歸還的問題，希望全人類都是愛好和平、重視文物，「台灣在這方面遠勝於其他國家」。

民進黨立委張廖萬堅質詢，行政院一直在推動組織改造，是否有討論到故宮組織調整，如何確保文物能好好保存？蘇貞昌表示，故宮有歷史糾結，也有政治因素，行政組織改造不是那麼急，故宮可以好好運作才是當務之急，該改革就改革、該究責就究責。

吳密察說，全世界有名的博物館確實沒有像故宮的組織型態，國外常見是在文化部底下設財團法人，或是直接以法人形式經營的博物館。

博物館 華人 民進黨

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