警大校長陳檡文會黑道 警政署長：未報備

警察大學校長陳檡文被爆出與具天道盟背景的林秉文進招待所，警政署長黃明昭表示，經查沒有事先報備及事後報告，檢討處分由內政部決定。(記者李奕昕／攝影)

警察 大學校長陳檡文被時代力量前立委黃國昌爆料，5年前與具天道盟背景的林秉文進招待所，陳稱是為蒐集統促黨總裁「白狼」張安樂情資，內政部 長徐國勇下令政風調查。警政署長黃明昭昨證實，當年陳檡文並沒有事先報備及事後報告，檢討處分由內政部決定。

內政部昨表示政風處還在調查中，有結果會與警政署調查一同報給徐國勇決定懲處。陳檡文透過校長室專人表示，目前不便對外說明回應。

黃國昌昨天指出，警政署證實根本沒有陳檡文與林秉文接觸「長官事前核准」與「事後提出報告」資料，陳檡文不僅嚴重違反警紀，還公然說謊，行政院長蘇貞昌、徐國勇還要繼續包庇陳檡文？

依據警政署訂定的「警察人員與特定對象接觸交往規定」第5點規定，警察要與特定人士接觸前，必需事前由長官核准，事後提出報告。

金星集團董事長、PG Talk必礦公司總裁林秉文綽號「鱸鰻」，為出身新北市蘆洲區角頭，本月2日被刑事局查獲涉嫌協助詐團洗錢，4日黃國昌就爆料，2017年陳任警政委員時與林出入台北市信義區豪宅招待所。

林前天開記者會表示與陳是朋友，也不是黑道，昨天就再爆出陳檡文未報備的說謊風波。

網路近日也瘋傳徐國勇與陳檡文同桌吃飯飲酒照片，其中還有民進黨立委余天與蘇巧慧。徐國勇昨天回應照片可能是2016年初他剛擔任不分區立委時，是單純一般餐廳聚會，有心人不要亂做不正當聯結。

警界周知，警大校長陳檡文與內政部長徐國勇關係深厚，也一度是徐國勇力挺的警政署長熱門人選。陳檡文行事風格特立，雖有不少爭議，但後年1月屆齡退休 ，警大校長已幾是他從警生涯最後一站；5年前的聚會此時被連環爆出，時間就在大選逼近、內閣即將改組之際，引人聯想又是「項莊舞劍」的綠營內鬥；也證明警察升官再快，不過是政治的一顆棋子。

據了解，黃國昌爆料直指陳檡文；一個被刻意留了5年的錄影畫面，顯是精心策畫。爆料來源眾說紛紜，有人懷疑是不滿林秉文被抓的有人心士所為，但更多的卻是政治鬥爭的聯想，目標就是向來力挺陳檡文的徐國勇。

警政署前署長陳家欽今年6月退休，徐國勇力挺的接班人選就是陳檡文，但最後仍是行政院長蘇貞昌一路提攜的黃明昭升任。民進黨時代警界多的是趨炎附勢，高官各擁其主不足為奇，台面下較勁、甚至惡鬥，早赤裸裸上演。

警界不少人解讀，以黃明昭的性格，內政部正在調查之際，身為陳檡文學弟、徐國勇下屬，他此時公開調查結果，明示陳檡文「說謊」，耐人尋味。