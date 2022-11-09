詐團猖獗 315人困柬埔寨 仍有千人前往

爆料公社8日傳出在淡水的「集中營式」遭管制的受害人被關在僅5坪大小房間裡的畫面，每個人都被上手銬，所有人都擠在房間裡，根本沒有活動空間，還有人遭蒙眼。 (翻攝自爆料公社)

新北市警方本月1日破獲「集中營式」的求職詐騙集團 ，救出26人，新北市刑大擴大追查，3日晚上在桃園青埔再救出32名被害人。詐團猖獗，桃園市議員梁為超昨怒批，警方在做什麼？蔡英文 總統連日來頻繁前往桃園助選7次，每次又要動員上百名警力維安，老百姓的安全誰來維護？

據本報系聯合報報導，新北市警方在偵辦求職詐騙集團過程中發現有2男1女疑似死亡，遺體還遭棄置在桃園及南投山區，目前都已尋獲，包括協助棄屍共犯，新北警方專案小組迄今先後共逮捕主嫌「茶董」陳男等24名詐騙集團成員到案。

昨天爆料公社也傳出在淡水的「集中營式」遭管制的受害人被關在僅5坪大小房間裡的畫面，每個人都被上手銬，所有人都擠在房間裡，根本沒有活動空間，還有人遭蒙眼。

詐騙集團囚禁、凌虐求職者還棄屍震驚社會，國民黨 立委羅明才昨在立法院質詢時表示，出現「台灣版KK園區」，行政院有何指示。行政院長蘇貞昌答詢時強調，台灣和柬埔寨不一樣，因為柬埔寨任由犯法集團成為一個園區，台灣則是立刻破案、清剿到底。

另據台北中國時報報導，在台灣也發生詐騙囚禁釀成3死慘案後，網路上仍可搜尋多則高薪徵才詐騙廣告。桃園市議員梁為超昨怒批，警方在做什麼？蔡英文總統連日來頻繁前往桃園助選7次，每次又要動員上百名警力維安，老百姓的安全誰來維護？

報導指出，台灣人遭誘騙赴柬埔寨工作被虐，經家屬對外求援後，在7、8月受到極大關注，政府誓言將努力救援，外交部亞太司司長周民淦昨天表示，至11月7日為止，已受理693位台灣人求援案件，成功協助378人返台，仍有315人尚未回台。儘管相關單位近來不斷呼籲求職者慎防詐騙，但9月仍有1226位台灣人前往柬國。

梁為超在國民黨中央黨部表示，昨天上午以助理的LINE與綁人詐騙集團聯繫，對方回以在台中只要工作5天，包食宿，就可獲18萬元台幣薪水，但要先提供銀行帳號與身分證，確認身分後就可以上工。

據報導，桃園市議員舒翠玲說，這次詐騙案在破獲前，當事人家屬報案，警方竟只當一般案件處理，沒有列為重大失蹤案，讓家屬只能在PTT上自發尋人啟事，宛如倒回古時候要貼大字報找人，但詐騙進行中，恐形成仿效犯罪。

舒翠玲也提到，近日蔡英文總統頻繁去桃園7次助選，每次又要動員上百名警力維安，警察現在是維安重於治安，老百姓的安全誰來維護？難道蔡個人維安竟比老百姓治安重要？

對此，總統府發言人張惇涵表示，行政院和警政署對於相關案件都有持續在處理，相關問題可詢問警政署。