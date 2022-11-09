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從加拿大進口木屑藏456公斤大麻花 起訴5人

記者李奕昕、柯毓庭／台北9日電
販毒集團從加拿大輸入木屑粒藏大麻。(記者李奕昕／攝影)
販毒集團從加拿大輸入木屑粒藏大麻。(記者李奕昕／攝影)

北聯幫分子陳志忠與國小就認識的拜把兄弟林家弘，自加拿大引進456公斤大麻花菸草，卻因報關公司營業項目是「機上盒」，進口價值低廉木屑粒被保安警察第三總隊截獲。新北地檢署依毒品罪嫌起訴陳等5人，對在加拿大的林男發布通緝。

48歲林男定居加拿大10多年，在台沒有刑案紀錄；去年8月曾來台，與犯嫌多次到酒店消費，疑聯繫走私事宜，今年2月返回加拿大。刑事局已請求加國協查。

檢警調查，47歲陳志忠10多年前曾管控幫內軍火庫被查獲大批槍彈；今年1月透過27歲姚昌宏買下新北市新莊區某公司，4月以公司名義從加拿大進口木屑粒。

保三總隊據報關資料，發現公司原從事機上盒生意，甫異主就變毫無關聯的木屑粒，通報海關，關務署基隆關以Ｘ光檢查後會同拆貨，發現每包木屑都夾藏兩包大麻花，共搜出409包、重456公斤。

警方5月拘提前來領貨的姚男，查出竹聯幫禮堂成員36歲陳亮旭負責聯繫，派小弟24歲黃宏宗與天道盟北山會成員36歲陳男交貨款給姚，6至8月拘提3人，9月逮捕北聯幫陳男。5人均被檢方聲押禁見獲准。

檢警研判此貨源要至少栽種一座足球場面積的大麻田，才能收貨400餘公斤，研判應是台灣黑幫在加拿大設立合法海外農場，或是兩地幫派合作的產物。

檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、警政署長黃明昭昨共同視察成果，強調大麻查獲量不斷增加，毒品戰爭不能鬆懈。

加拿大 大麻 毒品

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