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山洞上千鐵箱壁 見證故宮遷台史

記者陳宛茜／台北8日電

故宮人口中的「文物聖地」山洞庫房，入口就位在故宮正館。立法院教育委員會7日考察故宮庫房，一行人須走過層層關卡、搭上「文物電梯」到正館3樓，再走過一個通道，才能抵達有著大紅朱門、門口蹲著白玉獅子的山洞庫房。庫房裡排成「鐵壁」的上千個鐵箱，則見證故宮文物遷台的重要歷史。

出身器物處、對山洞庫房最為熟悉的故宮副院長余珮瑾說，山洞庫房鑰匙只有少數管理庫房的人擁有，且只有資深的器物處員工才能進入，許多故宮人一輩子沒進去過，連故宮院長吳密察也曾坦承只去過兩次；不僅入內都得申請，並至少兩人同行、互相監督。

余珮瑾還說，每個門都設有特殊的鎖，有的鎖設鑰匙和數位感應雙重保險。而山洞有兩個出入口，但一次只能開一個門，門關閉就會貼上封條。

山洞庫房主要是由一個個鐵箱排成的「鐵壁」組成。鐵箱有來自中國大陸、有的曾遠渡重洋到過英國倫敦，但多數在台灣打造。這上千個鐵箱，見證故宮文物遷台的重要歷史。

故宮文物抵台之後，在北溝貯藏了15年。當時台灣仍處空襲威脅，故宮理事認為文物應遷離市區，並尋覓山麓之地挖山洞，北溝因此雀屏中選。故宮前副院長莊嚴之子、攝影家莊靈說，故宮偏愛山洞可能與第一個藏寶山洞—貴州「安順讀書山華嚴洞」有關。

1931年日本發動九一八事變，故宮文物被迫南遷。1939年1月，由莊嚴負責運送、曾赴英展出的的80箱故宮文物，在貴州找到一處天然石灰岩洞穴「華嚴洞」。莊靈回憶，莊嚴曾告訴他，華嚴洞這6年，是故宮文物十多年戰火遷徙過程中，最歲月靜好的日子。他猜測這也讓故宮工作人員來台後決定挖人工山洞藏寶。

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