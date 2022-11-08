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逾千鐵箱存放純正故瓷 故宮山洞庫房首開門揭祕

記者陳宛茜／台北8日電
故宮山洞庫房鮮少對外開放，甚至很多故宮人從沒進去過，昨立院教委會考察故宮，故宮特別向媒體和立委「開箱」山洞庫房。（記者許正宏／攝影）
故宮山洞庫房鮮少對外開放，甚至很多故宮人從沒進去過，昨立院教委會考察故宮，故宮特別向媒體和立委「開箱」山洞庫房。（記者許正宏／攝影）

故宮文物損毀爭議不斷，破天荒對立委和媒體打開創建近一甲子、鮮少對外開放的山洞庫房；上回開放已是18年前，且是要拍攝故宮出資的電影「經過」。7日在故宮院長吳密察帶領下，約60名媒體和立委浩浩蕩蕩進入後山的山洞庫房「開箱」，共有逾千只鐵箱，主要存放北京故宮的陶瓷，也就是血統最純正的「故瓷」，並向外界公開展示文物如何入盒或包裹。

吳密察說，山洞庫房建於1965年8月，內設洞庫A、B兩座。庫內共存置歷代陶瓷器1萬8608件，約為院藏陶瓷器總數的7成，收藏於1028只鐵箱之中。

這裡是山洞庫房的瓷器點查室，也是「清乾隆青花花卉盤」摔壞地點。（記者許正宏／攝影...
這裡是山洞庫房的瓷器點查室，也是「清乾隆青花花卉盤」摔壞地點。（記者許正宏／攝影）

故宮文物包括銅器、玉器、陶瓷、書畫文獻等，但書畫文獻因紙質脆弱、銅器易有「銅器病」，不適合貯放於山洞，最後只有陶瓷留在山洞庫房。但來自瀋陽故宮、熱河行宮瓷器轉至正館庫房，留在山洞庫房的都是「故瓷」。

此次引發軒然大波的3件損毀文物：「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」、「清乾隆青花花卉盤」，都是貼上「故瓷」編號的瓷器，故宮昨特別對媒體開放打破花卉盤的「命案現場」，並有專人說明與展示整理文物的流程。

鐵箱內文物包裝分藍布包盒裝與包裹綑紮兩種。包裹綑紮正逐年汰除、以藍布盒取代。故宮副院長余珮瑾說，整理收藏瓷器藍布盒時，如果裡頭還有瓷器，工作人員須把藍布盒的釦子扣上。此次受懲處的一名工作人員便是因粗心忘了扣上釦子，導致另位同仁誤會是空盒失手。

余珮瑾說，5月發生打破瓷器後，山洞庫房8月便重新調整設計工作間，將原本動線混亂工作間，調整為分成鐵箱暫存、實盒暫存、空盒暫存、文物整理等8區的工作區，讓裝有瓷器的「實盒」和空盒分區擺放，避免工作人員產生誤會。

立委考察故宮並開放媒體，讓外界可以看見平時修復人員的工作實況。（記者許正宏／攝影...
立委考察故宮並開放媒體，讓外界可以看見平時修復人員的工作實況。（記者許正宏／攝影）

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