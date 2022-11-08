台將投3.2億 與立陶宛合作半導體

立陶宛貿易代表處7日正式掛牌運作，外交部歐洲司長姚金祥（左）向立陶宛駐台代表盧思融（右）致意。（中央社）

台灣駐立陶宛 代表黃鈞耀7日表示，台灣的國家發展基金將對立陶宛科技公司Litilit投資 350萬歐元（約台幣1億1200萬元），這是台灣宣布的第一筆在立陶宛投資。他說，台灣還將投資超過千萬歐元（約台幣3億2000萬元）和立陶宛進行半導體產業合作。

路透指出，台灣宣布，今年內或明年初還會宣布兩項針對立陶宛的投資，總金額達1000萬歐元（約台幣3億2000萬元）。

報導說，台灣針對Litilit的投資是台灣2億美元（約台幣64億元）「中東歐投資基金」的第一筆投資。立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，台灣設立了這項基金。這筆基金主要投資對象是立陶宛、斯洛伐克和捷克。

國發會主委龔明鑫說，接受國發基金委託的台杉資本，將對立陶宛創新雷射科技公司Litilit注資350萬歐元，成為該公司的策略投資夥伴，結合台灣科技製造業與立陶宛雷射科技公司的互補優勢，開創兩國科技業在全球的科技與製造產業市場。

駐立陶宛代表黃鈞耀表示，在晶片生產合作方面，台灣工業技術研究院將和立陶宛電子產品製造商Teltonika合作，在立國建立半導體科技能力，將提供立陶宛人超過廿多筆獎學金進行技術培訓。

黃鈞耀說：「這並非立陶宛允許台灣設立代表處的交換條件。這是因為台灣樂意與立陶宛合作，強化我們民主國家供應鏈 面臨專制國家脅迫時的彈性。」

黃鈞耀說，台灣已核准立陶宛乳製品、水產品及不含鮮蛋與液態蛋的蛋製品進口許可，目前並積極推動立陶宛牛肉的進口許可審查，如果一切順利，期盼年底前可以聽到好消息。

立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特在聲明中表示：「今天我們可以非常高興，立陶宛與台灣的合作取得第一項成就。我毫不懷疑，立陶宛駐台北經貿代表處開張後，我們與這個潛力市場的合作會進一步深化。」

立陶宛駐台北經貿代表處7日開館並開始運作。立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，中國大陸把與立陶宛的外交關係降級。