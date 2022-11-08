我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

台將投3.2億 與立陶宛合作半導體

編譯羅方妤、記者葉卉軒／綜合8日電
立陶宛貿易代表處7日正式掛牌運作，外交部歐洲司長姚金祥（左）向立陶宛駐台代表盧思融（右）致意。（中央社）
立陶宛貿易代表處7日正式掛牌運作，外交部歐洲司長姚金祥（左）向立陶宛駐台代表盧思融（右）致意。（中央社）

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀7日表示，台灣的國家發展基金將對立陶宛科技公司Litilit投資350萬歐元（約台幣1億1200萬元），這是台灣宣布的第一筆在立陶宛投資。他說，台灣還將投資超過千萬歐元（約台幣3億2000萬元）和立陶宛進行半導體產業合作。

路透指出，台灣宣布，今年內或明年初還會宣布兩項針對立陶宛的投資，總金額達1000萬歐元（約台幣3億2000萬元）。

報導說，台灣針對Litilit的投資是台灣2億美元（約台幣64億元）「中東歐投資基金」的第一筆投資。立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，台灣設立了這項基金。這筆基金主要投資對象是立陶宛、斯洛伐克和捷克。

國發會主委龔明鑫說，接受國發基金委託的台杉資本，將對立陶宛創新雷射科技公司Litilit注資350萬歐元，成為該公司的策略投資夥伴，結合台灣科技製造業與立陶宛雷射科技公司的互補優勢，開創兩國科技業在全球的科技與製造產業市場。

駐立陶宛代表黃鈞耀表示，在晶片生產合作方面，台灣工業技術研究院將和立陶宛電子產品製造商Teltonika合作，在立國建立半導體科技能力，將提供立陶宛人超過廿多筆獎學金進行技術培訓。

黃鈞耀說：「這並非立陶宛允許台灣設立代表處的交換條件。這是因為台灣樂意與立陶宛合作，強化我們民主國家供應鏈面臨專制國家脅迫時的彈性。」

黃鈞耀說，台灣已核准立陶宛乳製品、水產品及不含鮮蛋與液態蛋的蛋製品進口許可，目前並積極推動立陶宛牛肉的進口許可審查，如果一切順利，期盼年底前可以聽到好消息。

立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特在聲明中表示：「今天我們可以非常高興，立陶宛與台灣的合作取得第一項成就。我毫不懷疑，立陶宛駐台北經貿代表處開張後，我們與這個潛力市場的合作會進一步深化。」

立陶宛駐台北經貿代表處7日開館並開始運作。立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，中國大陸把與立陶宛的外交關係降級。

立陶宛 投資 供應鏈

上一則

台南28歲女3個月不到2次確診 最讓她崩潰的是這一點

下一則

蔣萬安批陳時中：為高端EUA開得來速

延伸閱讀

路透：台灣宣布首筆在立陶宛投資 金額348萬美元

路透：台灣宣布首筆在立陶宛投資 金額348萬美元
最新民調：6成人擔心不實訊息影響期中選舉

最新民調：6成人擔心不實訊息影響期中選舉
立陶宛首次專題放映台灣紀錄片 時空背景橫跨近60年

立陶宛首次專題放映台灣紀錄片 時空背景橫跨近60年
立陶宛議員：台灣對中貿易依賴 像把錢放進殺手口袋

立陶宛議員：台灣對中貿易依賴 像把錢放進殺手口袋

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？