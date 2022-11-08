44年前他訪台打破故宮瓷器 捐贈自家文物當補償

1978年香港東方陶瓷學會會長毛文奇訪故宮，觀賞文物時不慎打破瓷器，最後只好拿珍藏品捐贈故宮作為補償，接待人員則遭記過。(圖／立委黃國書辦公室提供)

故宮在兩年內打破三件文物，立委黃國書調閱資料發現，故宮陶瓷類修護紀錄達到359件，最早可追溯至1973年；若是包含書畫，近10年更達上萬件。另一份從國史館調閱資料中還可見，1978年還曾有香港 東方陶瓷學會會長毛文奇訪故宮，觀賞文物時不慎打破，最後只好拿珍藏品捐贈故宮作為補償，接待人員則遭記過。

根據國史館資料，1967年至1978年共有三件瓷器破損事件。1967年4月1日，當時故宮為拍攝印製「故宮藏瓷」一書之圖照，執事人員不慎，破損「清珐瑯彩紅地纏枝牡丹盌」一只。當時故宮除簽報前主委提報同年4月８日常會外，並呈報行政院，照常會決議予相關人員一處份。

1975年4月，瓷器股於瓷器彙匣裝箱時，不幸破損「清乾隆粉彩三多小盌」一件，當時同樣簽報前主委在同年8月8日常會，決議由博物院查照前例，處份有關人員。

1978年2月，香港東方瓷器學會前會長毛文奇來院參觀，由瓷器股股長童依華接待，毛文奇不慎跌破清雍正窯珐瑯彩小碟一件，經毛將其珍藏枝雍正窯鬥彩番蓮梵文盌一對捐贈故宮作為補償，故宮簽報童依華已記過處分，提報當年5月7日常會。