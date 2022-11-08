狠父母嫌4歲兒吃太慢 水果刀割臉、灌熱雞湯燙爛他嘴

林男、曾女自稱小孩頑皮、吃東西太慢，竟拳打腳踢還用強灌麻油雞熱湯，示意圖與本案無關。(本報資料照片)

台中林姓男子和曾姓妻子自稱4歲兒頑皮朝他拳打腳踢、用衣架狠毆，曾女嫌兒子吃太慢拿麻油雞熱湯強灌他的嘴、水果刀割臉，親戚發現小孩嘴巴潰爛、全身傷遍布報案曝光。醫院驗傷發現男童一級燙傷、嘴內起水泡；檢方痛批2人將小孩當發洩情緒工具，依妨害幼童身心健全罪起訴求重刑。

檢方調查，林男、曾女生下兒子原本先由其祖父母照顧，直到2020年6月間才接回台中，他們卻不顧兒子當時年僅4歲，林男先是以小孩調皮、不聽話為管教理由，朝男童拳打腳踢、衣架狠毆，或是推去撞桌角甚至拿熱水燙他肩膀。

曾女沒有勸阻反而跟著一起施暴，拿課本、衣架毆打男童臀部、手掌，還曾煮菜到一半情緒激動揮水果刀刺傷他，或是嫌小孩吃飯吃太慢就摑掌、拿麻油雞熱湯強灌進他嘴；後來男童親戚造訪時驚見他全身新舊傷遍布通報台中社會局才曝光。

檢方訊時，林男、曾女均坦承朝兒子痛毆、澆熱水或灌麻油雞熱湯凌虐，男童也坦言「爸爸和媽媽常常毆打他」，會用衣架打他手、指甲或用手機 扔他，還曾遭媽媽用水果刀刺肩膀、用熱湯燙。

男童親友證稱，前年中秋節發現男童嘴巴潰爛、肩膀有大面積燙傷，經詢問後男童才說因為自己吃太慢，遭媽媽用熱湯灌嘴，才趕緊通報社會局。

醫院驗傷也發現，男童左手有2公分開放性傷口，達急性周邊極度疼痛，右手、肩膀都有大片一級燙傷，嘴部燙傷位置上下無對應性，不排除遭強迫餵食，且嘴角至脖子也有遭利器割傷痕跡，社工調查期間也見他新舊傷遍布，林男、曾女對此都無法合理解釋，認定符合兒虐。

由於林男、陳女辯稱是因為小孩頑皮為由管教，但認定2人已經違反民法第1085條規定的懲戒權中「必要範圍」，偵結依妨害幼童身心健全罪嫌起訴2人。

檢方也請法院審酌，林男、曾女並非全無育兒經驗，卻因情緒不穩傷害、凌虐男童，除管教逾越比例，實已將男童當做發洩情緒的工具，嚴重妨害男童身心健全，起訴求重刑。