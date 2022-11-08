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確診者投票 恐現一國多制亂象

台灣新聞組／綜合8日電
如何處理確診者投票問題，立委批中選會到現在還在推託。圖為四年前九合一大選投票所大排長龍。（本報資料照片）
如何處理確診者投票問題，立委批中選會到現在還在推託。圖為四年前九合一大選投票所大排長龍。（本報資料照片）

中選會規定確診者不能外出投票，各地方選委會如何預防，方法不一。彰化要提供確診隔離者名單分送投票所，避免確診者領票、投票，桃園原則比照辦理；台中強調涉及個資及隱私，不提供確診者名單，若有人檢舉經查證屬實就不給投票，若已投完票才遭檢舉，則選票照常計算，但要開罰，其他縣市也表示比照台中，不會提供確診者名單。

彰化縣選委會表示，提供確診應隔離名冊是避免有人違反規定外出投票；民眾領票時必須先確認身分，發現確診者後，由主任管理員聯絡衛生局人員，避免發生投了票才知道身分的情形。

桃園市選委會表示，原則上投票前由衛生局提供確診隔離者名單分送投票所，不過不排除名單會有漏網之魚，屆時若有人檢舉，查證屬實就交由衛生局依法處置。

台中市選委會指出，確診資訊涉及個資，投票時無法事先確認，一旦遭檢舉或宣稱自己是確診者，由衛生局人員確認屬實，將不提供選票，並依法開罰；若已完成投票才遭檢舉，投入的選票納入統計，但該確診者將依法開罰。以目前每日確診人數新增3、4000人計算，估計投票日將有1萬多人無法投票。

花蓮選委會指出，有些民眾即使確診也沒通報，根本很難確認誰是不是確診者。屏東一名選務人員認為，各投開票所根本確認投票民眾有無確診，無法進一步處置。

對此，國民黨立院黨團書記長李德維表示，國民黨一再提醒中選會，必須提早做好規畫，但中選會始終不肯，各地投票所無法拿到相關資訊，屆時出現選務混亂，又要把責任推給縣市政府，中選會要負最大責任。

民眾黨團立院總召邱臣遠認為，在選舉人名單上註記確診者，涉及個資保護和個人隱私，呼籲中選會盡速提出統一作法。

時代力量立委陳椒華建議，指揮中心、中選會應訂定一體適用的規範，不是讓地方政府各訂各的；請指揮中心改變決議讓確診者可投票。

民進黨團幹事長羅致政表示，中選會講得很清楚，確診就是不能投票，但如果確診者外出投票在事前、事後都沒人知道，選務人員大概很難禁止。

投票 個資 國民黨

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