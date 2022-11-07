台故宮359件瓷器破損 蘇貞昌：台重視文物遠勝他國

針對故宮博物院文物受損情形，行政院長蘇貞昌（左）、故宮博物院院長吳密察（右）前往立法院備詢。(記者曾學仁／攝影)

故宮3件文物破損引發外界高度關注，故宮院長吳密察今天證實，故宮院內光是瓷器類的文物，歷年來就有359件修復紀錄，其中破損成碎片的文物至少就有250件，時間最早可以回溯到1973年，行政院長蘇貞昌則說，台灣在愛好和平、重視文物的方面「遠勝於其他國家」。

蘇貞昌今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，無黨籍立委黃國書質詢時指出，早在故宮首任院長蔣復璁的任內，故宮就曾經在1967年、1975年、1978年發生過3件瓷器毀損，後來在時任故宮院長周功鑫的任內，故宮又再2012年發現5件文物、附件及殘片遺失。

吳密察回應，故宮正在往前清查檔案，包括把這些檔案全部解密，「不論它在什麼時候、什麼原因，全部盡可能地解密」，而且現在透過修復紀錄，故宮可以將幾十年來的修復資訊完全公開。

黃國書再指，經過他盤點資料，過去故宮的文物修復紀錄，光是瓷器類就有359件，吳密察說明，這些都是依據修復室的修復紀錄統計而來，其中的狀況有嚴重、有輕微，破損成碎片的至少就有250件，時間最早可以回溯到1973年，故宮正在一件一件地比對。

黃國書認為，故宮必須要了解其中的原因，如果是自然破損，代表故宮相關的保存機制、設備有問題；如果是人為破損，就代表故宮在館內的維管相關機制出了問題，這些都必須進一步了解，吳密察則說，故宮正在檢討當中，「2個月內會給大家有所交代」。

黃國書也提及，現在有人主張故宮文物如果保管不好，不如還給中國，但是故宮文物要如何還給中國，難道故宮文物的所有權是屬於中華人 民共和國嗎，詢問蘇貞昌的意見為何。

蘇貞昌表示，文物是屬於人類遺產，故宮文物眾多，我國歷來都妥慎保管，而且定期展覽、供人檢視，從這次的事件看到人為疏失，應當咎責。

不過，蘇貞昌說，破損的問題不是這次才有，故宮早在1973年就成立修復室，可見當年就已經有破損、修復的必要，而且檢具從當時到現在，故宮也有359件文物破損，「可見現在有人為政治或選舉目的，故意把這次的事件無限上綱，說成這是政治操作、吳密察如何，這都顯然不當」。

蘇貞昌說明，故宮文物是屬於人類的遺產，我國現在努力保管，並且好好地展覽，所以沒有什麼歸還的問題，希望全人類都是愛好和平、重視文物，「台灣在這方面遠勝於其他國家」。

黃國書再問，故宮的所有權是屬於中華民國 ，還是中華人民共和國，蘇貞昌回覆，他認為文物屬於全人類，現在是在中華民國台灣的領域裡面，我國有責任好好地保存、保管與展示，讓全人類知道有這麼好的人類遺產。