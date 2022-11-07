我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥卡錫有望出任眾院議長 不排除「彈劾拜登」

前NBA湖人球星 36歲「魔獸」哈沃德宣布赴台灣打球

台故宮359件瓷器破損 蘇貞昌：台重視文物遠勝他國

記者林銘翰／台北即時報導
針對故宮博物院文物受損情形，行政院長蘇貞昌（左）、故宮博物院院長吳密察（右）前往立法院備詢。(記者曾學仁／攝影)
針對故宮博物院文物受損情形，行政院長蘇貞昌（左）、故宮博物院院長吳密察（右）前往立法院備詢。(記者曾學仁／攝影)

故宮3件文物破損引發外界高度關注，故宮院長吳密察今天證實，故宮院內光是瓷器類的文物，歷年來就有359件修復紀錄，其中破損成碎片的文物至少就有250件，時間最早可以回溯到1973年，行政院長蘇貞昌則說，台灣在愛好和平、重視文物的方面「遠勝於其他國家」。

蘇貞昌今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，無黨籍立委黃國書質詢時指出，早在故宮首任院長蔣復璁的任內，故宮就曾經在1967年、1975年、1978年發生過3件瓷器毀損，後來在時任故宮院長周功鑫的任內，故宮又再2012年發現5件文物、附件及殘片遺失。

吳密察回應，故宮正在往前清查檔案，包括把這些檔案全部解密，「不論它在什麼時候、什麼原因，全部盡可能地解密」，而且現在透過修復紀錄，故宮可以將幾十年來的修復資訊完全公開。

黃國書再指，經過他盤點資料，過去故宮的文物修復紀錄，光是瓷器類就有359件，吳密察說明，這些都是依據修復室的修復紀錄統計而來，其中的狀況有嚴重、有輕微，破損成碎片的至少就有250件，時間最早可以回溯到1973年，故宮正在一件一件地比對。

黃國書認為，故宮必須要了解其中的原因，如果是自然破損，代表故宮相關的保存機制、設備有問題；如果是人為破損，就代表故宮在館內的維管相關機制出了問題，這些都必須進一步了解，吳密察則說，故宮正在檢討當中，「2個月內會給大家有所交代」。

黃國書也提及，現在有人主張故宮文物如果保管不好，不如還給中國，但是故宮文物要如何還給中國，難道故宮文物的所有權是屬於中華人民共和國嗎，詢問蘇貞昌的意見為何。

蘇貞昌表示，文物是屬於人類遺產，故宮文物眾多，我國歷來都妥慎保管，而且定期展覽、供人檢視，從這次的事件看到人為疏失，應當咎責。

不過，蘇貞昌說，破損的問題不是這次才有，故宮早在1973年就成立修復室，可見當年就已經有破損、修復的必要，而且檢具從當時到現在，故宮也有359件文物破損，「可見現在有人為政治或選舉目的，故意把這次的事件無限上綱，說成這是政治操作、吳密察如何，這都顯然不當」。

蘇貞昌說明，故宮文物是屬於人類的遺產，我國現在努力保管，並且好好地展覽，所以沒有什麼歸還的問題，希望全人類都是愛好和平、重視文物，「台灣在這方面遠勝於其他國家」。

黃國書再問，故宮的所有權是屬於中華民國，還是中華人民共和國，蘇貞昌回覆，他認為文物屬於全人類，現在是在中華民國台灣的領域裡面，我國有責任好好地保存、保管與展示，讓全人類知道有這麼好的人類遺產。

中華民國 華人

上一則

台美簽署MOU深化人道援助 孫曉雅：台灣是信賴夥伴

延伸閱讀

蘇貞昌嗆蔣孝嚴當買辦 蔣萬安反批：雙重標準治理國政

蘇貞昌嗆蔣孝嚴當買辦 蔣萬安反批：雙重標準治理國政
屏東拚場 蘇貞昌細數建設 韓國瑜：過去是否投錯人

屏東拚場 蘇貞昌細數建設 韓國瑜：過去是否投錯人
觀察站／女兒轉包非投標？ 蘇貞昌與扁有87分像

觀察站／女兒轉包非投標？ 蘇貞昌與扁有87分像
故宮文物受損 立委問敢不敢查 蘇貞昌：了解後「會斟酌」

故宮文物受損 立委問敢不敢查 蘇貞昌：了解後「會斟酌」

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬