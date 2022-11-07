我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

COP27／美擬推「碳信用」計畫 讓企業可資助開發中國家

亞利桑納共和黨候選人雷克辦公室 收到不明粉末信

台製衛星「獵風者」進入全功能測試 明年3月升空

記者趙宥寧／台北即時報導
獵風者號的衛星飛行體整測。（取材自國家太空中心官方網站）
獵風者號的衛星飛行體整測。（取材自國家太空中心官方網站）

台灣國家太空中心自主研發「獵風者TRITON」衛星，今年6月完成最後一塊組裝拼圖後，即開始多項待環境與功能測試，待完成全功能檢測最後階段，並通過運送前審查，最快明年1月啟程前往法屬圭亞那太空中心，並預計於台灣時間3月10日，搭乘亞利安太空公司的織女星C型（VEGA C）火箭發射升空，未來將應用於颱風路徑、強降雨與空汙預測，也可進行海氣交互作用等研究。

台行政院長蘇貞昌7日率團隊視導國家太空中心。他致詞時表示，台灣有自製火箭、衛星的能量，半導體資通訊精密機械也有頂尖力量，台灣應該要後來居上，因此核定太空計畫第三期，通過太空相關法案並設立太空中心，能和台灣頂級力量在太空產業一起盡力，讓台灣在太空領域也能有一席之地。

獵風者衛星是台灣第一枚自製氣象衛星，2014年啟動研發製造，預計2023年發射升空。國家太空中心主任吳宗信表示，獵風者衛星酬載台灣自製全球衛星導航系統反射接收儀（GNSS-R），將用於海面觀測，搜集海面反射的全球導航衛星訊號，反演海面粗糙度（海浪）、海面風速等資訊。

吳宗信也提到，獵風者衛星將驗證10項關鍵元件與技術，建立自製元件與技術的飛行履歷，推動自製元件技轉產業界，爭取進入國際太空原件供應鏈。就整體而言，全台共有超過20家台灣廠商及學研界參與，台灣自製比例占比達82%。

吳宗信也列舉獵風者衛星關鍵元件，包含衛星電腦、電力控制單元、光纖陀螺儀、GPS導航接收機、推進實驗模組；關鍵技術則包含微步進太陽能板驅動器、最大電力追蹤控制器、無陀螺型姿態判定系統、星象陀螺整合型姿態判定系統、資料轉傳技術等。

吳宗信表示，GNSS-R資料處理系統將由太空中心、中央大學、成功大學與中央氣象局合作開發，氣象局則負責提供資料服務使用者。至於資料應用技術，則由國內學界進行個案分析與應用技術開發，另將與美國國家海洋暨大氣總署合作資料處理與應用技術，增加應用的深度及廣度。

獵風者衛星是立方體，單側裝載太陽能板，總重量約250公斤，軌道為550公里至650公里，傾角約98度，與太陽同步軌道。自製酬載全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），可以同時處理8組資料，優於國際現有儀器僅能處理的四組，任務壽命為五年。據規畫，待明年1月初通過運送前審查會議後，1月底起運至南美洲法屬圭亞那，並於台灣時間3月10日搭乘法國亞利安太空公司（Arianespace）的織女星C型（VEGA C）火箭發射升空。

台灣國家太空中心自主研發「獵風者TRITON」衛星，預計於台灣時間3月10日發射...
台灣國家太空中心自主研發「獵風者TRITON」衛星，預計於台灣時間3月10日發射升空。行政院長蘇貞昌7日率團隊視導。（記者趙宥寧／攝影）

太空 檢測 供應鏈

上一則

台版柬埔寨虐殺 蔡臉書隻字未提 立委批只顧選舉

下一則

台防疫再放寬 不用打滿3劑疫苗對象再擴大

延伸閱讀

NASA衛星捕捉到「太陽微笑」 網友發揮創意畫成天線寶寶

NASA衛星捕捉到「太陽微笑」 網友發揮創意畫成天線寶寶
中式太空餐120種 中國新空間站「天宮」堪比豪宅

中式太空餐120種 中國新空間站「天宮」堪比豪宅
衛星拍到太陽在「微笑」 NASA發布照片引網友發揮創意

衛星拍到太陽在「微笑」 NASA發布照片引網友發揮創意
俄烏戰損烏207文化場址 聯合國衛星追蹤破壞狀況

俄烏戰損烏207文化場址 聯合國衛星追蹤破壞狀況

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元