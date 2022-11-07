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自投羅網 酒駕累犯撞進派出所

記者曾伯愷／新北即時報導
蔡姓男子酒後駕車撞進林口警分局文林派出所，派出所大門、公物設備毀損碎裂，初估損失六十萬，被依公共危險、毀損公物罪嫌移送。（記者曾伯愷／翻攝）
蔡姓男子酒後駕車撞進林口警分局文林派出所，派出所大門、公物設備毀損碎裂，初估損失六十萬，被依公共危險、毀損公物罪嫌移送。（記者曾伯愷／翻攝）

51歲蔡姓男子昨天凌晨酒後開車，行經新北市林口區時一頭撞進林口警分局文林派出所，員警及時跳開沒受傷，但辦公室嚴重受損；蔡下車大喊「我沒喝酒」，酒測值卻高達0.89毫克，被依公共危險等罪送辦，檢方訊後請回。派出所財損估計60萬元，依法求償。

警方調查，蔡姓男子是一名工人，有兩次酒駕紀錄，累記已繳交十五萬罰鍰，卻沒有記取教訓；前天晚上他下班後待在工廠與同事喝酒，直到昨天凌晨零時許才要返家，帶著滿身酒氣直接駕駛休旅車離開，同事也未曾攔阻。

蔡酒駕行經新北市林口區文化三路與寶林路口時，疑不勝酒力，整輛車先撞上中央分隔道，接著失控直往林口警分局文林派出所衝去，車子硬開上派出所石階撞碎玻璃大門，再撞上值班台才停住，值班員警嚇了一跳，幸發現異狀及時跳開，沒有受傷。

其他員警聽到巨響下樓查看，只見一輛休旅車停在值班台前，地上滿是碎玻璃，電腦、駐地監視器、無線電桌機、消毒設備也散落一地。

員警上前要查看蔡男有無受傷，才一靠近就聞到撲鼻酒味，拉開車門喝令他下車；蔡男當時還在醉，面對警方詢問大喊「沒有，沒有，我沒有喝酒」，但酒測值高達0.89毫克。

蔡肇事後喊腰痛，送醫檢查無大礙，他酒醒後坦承酒駕，稱當時要左轉「轉不過去」才衝進派出所」；警詢後依公共危險、毀損公物等罪送辦，檢方請回，毀損公物由派出所依法請求賠償。

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