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團團維持舒緩治療 陸專家離台

記者潘才鉉、賴錦宏／台北7日電
中國大熊貓保護研究中心派高級工程師吳虹林（中）、魏明（右）日前抵台探視大貓熊「團團」。(圖：北市動物園提供)
中國大熊貓保護研究中心派高級工程師吳虹林（中）、魏明（右）日前抵台探視大貓熊「團團」。(圖：北市動物園提供)

台北市立動物園大貓熊「團團」疑似腦部病變，中國大熊貓保護研究中心派高級工程師吳虹林、魏明抵台探視，仍無法確認病因。園方表示，兩人今天搭機返回四川臥龍，雙方經過討論後達成共識，繼續採現行舒緩治療方式並追溯病因，也尋求更好的治療方案，未來如有必要會再請專家來台協助。

吳虹林、魏明說，「團團」身體狀況逐漸向好，未來將根據病情調整治療方案。

據新華社報導，大陸專家說，台北動物園保育團隊對「團團」進行了積極的治療和精心、細緻的照顧護理，使得「團團」的病情保持穩定。同時也高興地看到，大貓熊「圓圓」、「圓仔」、「圓寶」也得到了很好的全面照顧，身體健康。

動物園表示，兩人經過這幾天觀察交流，發現「團團」的採食情況、精神狀態、走路姿態等均有改善，連續正常的走動時間也逐漸增加中。不過比對「團團」先前進行的檢查結果，以及目前的數據與檢查情況，仍不能準確判斷「團團」的病因，他們和園方醫療與照養團隊討論後，同意將繼續採取目前的治療方案，根據病情發展適時調整。

吳虹林、魏明將按計畫於今天離開台灣，未來大陸的專家團隊會繼續和園方醫療與照養團隊交流。

動物園

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