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羞辱唐寶寶 網負評轟炸 店家「永久停業」

記者翁至成、李成蔭／新北7日電
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。（本報資料照片）
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。（本報資料照片）

新北永和一家鹽酥雞店，近日因一名謝姓唐氏症少年忘記帶錢無法付款，竟遭店家當眾怒罵、報警處理，謝姓少年被嚇到渾身發抖，讓「唐寶寶」母親心碎的上網哭訴經過。消息一出引發眾怒，網友紛紛灌爆Google地圖評論，而店家昨也緊急掛上「永久停業」。

日前有位唐寶寶到永和某鹽酥店家點炸物，要買給家人吃，卻忘記帶40元(台幣)而無法付款，老闆得知唐寶寶忘帶錢後當眾怒吼，讓唐寶寶被嚇到渾身發抖。

唐寶寶母親說，自己兒子是唐寶寶，原本去買炸物是希望給阿公、阿嬤吃，點餐後才發現沒帶錢包，老闆卻直接轟「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」「我們很忙，哪有時間等！」態度強硬，令兒子受驚嚇，自己也感到相當心碎。

事件經發酵後，民眾力挺唐寶寶，直接灌爆Google地圖評論，紛紛打上一顆星，該炸物店評分來到「不能再低的」1.1顆星，評論數也累積破4300則；目前在Google地圖卻已經搜尋不到該店家。各平台已大量散布店家及老闆名稱，還有網友要號召進一步行動，展現強烈抵制店家的決心。

謝姓少年是文化部認證的街頭藝人，擅長單輪車、踩大球、日字匡、扯鈴等，也常常受邀至慈善音樂會演出，本身也有臉書粉絲專頁。事件發生後，謝姓少年難過貼文表示「我自己不好，我需要冷靜，最近我不要再參加任何表演，也不要再買東西了，我只要和阿公阿嬤在一起」，話語間令人不捨。

許多網友紛紛在貼文底下留言寫下，「你很棒也很努力，不是你的問題，社會上有好人有壞人，阿姨也常常碰到很兇的老闆」、「你沒有不好唷，你很努力也很棒，世界上還是有很多溫暖的人唷」，留言數目前已累積逾720則，多是給謝姓少年加油打氣。

新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿，店家Google...
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿，店家Google地圖評論掛上「永久停業」。（取自Google地圖）

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