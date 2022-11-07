新聞眼／「鍵盤正義」宜商榷「多等兩三秒」待喚醒

新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。(本報資料照片)

在選舉辯論之外，這兩日網路發燒的話題是「唐寶寶炸物事件」：唐氏症青年買炸物， 忘記帶錢 ，被老闆咆哮並報警；媽媽無奈上網貼文，網友回應熱烈。老闆也打算對貼文者提告。但網友群起給負評，現業者臉書 已打出「永久停業」狀態。

如果你是老闆，消費者忘了帶錢，付不出40元台幣，真要到報警地步？「和氣生財」已經不是商家美德了嗎？再者，唐氏症患者都有明顯特徵，應該知道他們不會是有心故意詐財的，請他們打電話要家人來付錢，此事不就和平落幕？

事實是，家長趕來說明後，老闆回「我管他什麼症」，對身心障礙者沒有絲毫同理與包容的蠻橫，也難怪激起網民憤怒，一星負評對付。小店在臉書上的永久歇業，也可換名再起爐灶。畢竟「取消文化」的殺傷力，只對大名人有用。

在疫後、選前的焦躁社會中，我們暫前冷靜下來，此事能教給台灣的功課，還有許多。

「像平常人一樣自立生活」，是許多障礙者及家長的期許。被暱稱為「智青」的心智障礙者青年，依障礙程度，可以工作、外出、購物，是家長、學校與障礙團體的多年努力訓練，才得以成就。

20年前，障礙者家長劉碧玲為女兒寫書「等她兩三秒」，因為女兒茵茵反應比較慢，需要社會耐心等她一下；可能是上公車慢一點、算錢慢一點或回話慢一點。在追求「當下反應」的App時代，如果台灣連給障礙者的這點溫柔餘裕都匱乏，那真是太悲哀了。

在事件中被稱為「唐寶寶」的當事人，是文化部網頁可見的認證街頭藝人，他會「單輪車,踩大球,日字框,LED棍,扯鈴」，文化部網頁寫著：「唐氏症肌肉 張力及低，且平衡感極弱。XX是經由不斷、不斷的練習才有的技能。」少年自己的臉書專頁形容自己：「我是一位唐氏症孩子，但我不放棄任何讓自己表現的機會，我會挽面、單輪。」爬文就可發現，他還學過「蝶式挽面」，可見家長和少年非常努力地生活著。

但這事件之後，少年貼文反省：「我自己不好， 我需要冷靜，最近我不要再參加任何表演 ，也不要再買東西了。我只要和阿公阿嬤在一起。」看來受傷極深，呈心理退縮狀態。雖一日已有3000人為他打氣，但還需要時間療癒。

有人會說，鄉民群起圍攻老闆，導致歇業，會不會太過頭？台灣很少討論「取消文化」的殺傷力道，這是連美國前總統歐巴馬、英國 作家JK.羅琳都反對的現象，因為擔心網民在網路抵制、退訂、負評等等「取消」作為，會讓多元言論自由消失。

但在此事件中，當然「鍵盤正義」施力程度難以逆料，有可能錯殺或過頭；不過，在臉書加註永久停業，換個店名另起爐灶，也不是很難，畢竟業者不如JK羅琳如此動見觀瞻，才會害怕「取消文化」。此事若能引起社會注意「多等兩三秒」的友善，也算是該老闆的功德值了。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)