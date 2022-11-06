黑白集／警大校長與黑同歡 打臉蔡英文「終結黑金」

警大校長陳檡文被爆與黑道共赴招待所，蔡英文「終結黑金」的戲碼還唱得下去嗎？（本報資料照片）

警察 大學校長陳檡文被爆五年前任警政委員時，與天道盟角頭林秉文共赴私人招待所和傳播妹同歡，狠狠打臉才喊出要「終結黑金」的蔡英文 總統。

更讓民眾看得目瞪口呆的是，陳檡文進入豪宅招待所，不僅林秉文恭敬地幫陳開車門，還有高利貸當鋪老闆、小弟、傳播妹等隨侍在後，簡直就是黑道大哥排場。這是警大校長給警大學生的身教嗎？

陳檡文承認他約林秉文見面，目的是替刑事局專案蒐集「白狼」張安樂情資。警政委員權責主要為設計審議方案，只有「長官交辦」，才需要他親身辦案；但依其說法，儼然刑事局專案人員無力辦案，還成為陳檡文的「長官」！

另警政署早有規定，警察人員與特定人士交往，須事前報准、事後報告。內政部長徐國勇說要徹查，只要查陳檡文有沒有報告，即可釐清大半事實；除非，徐國勇也學蔡英文和陳時中 ，把資料封存30年！

真巧，幾個月前，張安樂才怒嗆徐國勇「靠東堂起家的」，指徐國勇當年參選議員，靠找竹聯幫東堂等人頭黨員獲得初選；徐國勇未作回應，但最近已在網路獲封「東堂勇」稱號。

總統府有黑道背景的國策顧問，英系立委也幫黑幫槍手撐腰，警察升官要顏色正確，警政高層與黑道交好，剛好而已。只是，蔡英文「終結黑金」的戲碼還唱得下去嗎？