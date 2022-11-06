台版柬埔寨詐團囚人凌虐 主嫌落網嚇哭 疑另有藏鏡人

台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

震驚全台的台版柬埔寨詐騙集團 囚人案，共有二男一女不堪凌虐喪命，警方救出遭凌虐的58名受害者後，前晚在桃園逮捕綽號「茶董」的主謀陳樺韋，陳男坦承淡水及桃園兩處囚禁所是他指揮管控，但對殺人棄屍避重就輕，士林地檢署懷疑幕後另有藏鏡人，訊後聲押禁見，昨深夜再逮協助棄屍嫌犯三人。

遭棄屍的林姓男子（57歲）、黃姓婦人（45歲）分別在龜山尋獲，但另名黃姓男子（38歲）疑死後被載到南投日月潭 山區棄屍，但集集分局漏夜搜山卻無所獲，分局長黃壬鍵說，山區範圍廣大，棄屍地點不明確，警方昨天暫停搜尋，等專案小組確認地點或嫌犯指認，再配合搜尋。

集集分局前天在水里鄉第三公墓橋梁展開地毯式搜索，甚至請消防局出動吊車支援，在台21線的橋梁垂降到50公尺身邊坡，漏夜搜尋仍未尋獲黃男遺體。

被尋獲的林男及黃婦遺體，已送往桃園殯儀館冰存，檢察官 預計今天下午兩點半解剖，釐清死亡原因：全案迄今逮捕17名犯嫌，共13人被羈押，士檢共出動近30名檢察官訊問，幾乎接近全署人力，規模罕見。

專案小組前晚11時許，在桃園龜山區文化二路破門攻堅逮捕陳樺韋（35歲），陳男被荷槍實彈的大陣仗警力嚇到失魂落魄，旋即後退跌在床上，雙手不斷揮舞示意投降，警方喝令要陳男「雙手抱頭、不要動」，陳男脫下口罩照做，還發出慘叫哀號哭泣聲，與平常凶狠模樣截然不同，屋內搜出52萬元現金。

陳樺韋過去有桃園黑幫「正義會」背景，後來傳聞跳槽四海幫，有洗錢、詐欺等前科。他要求共犯呂政儀（34歲）、張家豪（21歲）擔任淡水、中壢兩據點現場負責人，以優渥薪資等條件，誘拐被害人上鉤，先帶往摩鐵或商務旅館面試後，再統一帶回據點控制行動，由小弟餵食安眠藥控制，被害人若不聽話便以電擊棒、鎮暴槍凌虐，手段凶殘。

陳樺韋口風甚緊，坦承淡水及中壢兩處拘禁所是他叫小弟承租，由他指揮管控，並下令有任何狀況須立即回報。但對被害人遭下藥及棄屍等重要案情，均避重就輕，不承認是他教唆，也不透露幕後首腦身分。

新北市長侯友宜認為幕後尚有漏網之魚，要求警方查，警政署長黃明昭表示，詐團將無辜被害人拘禁凌虐，惡劣行徑令人髮指，強調絕對要讓不法分子接受法律制裁。