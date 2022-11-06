我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

台版柬埔寨詐團囚人凌虐 主嫌落網嚇哭 疑另有藏鏡人

台灣新聞組／台北6日電
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

震驚全台的台版柬埔寨詐騙集團囚人案，共有二男一女不堪凌虐喪命，警方救出遭凌虐的58名受害者後，前晚在桃園逮捕綽號「茶董」的主謀陳樺韋，陳男坦承淡水及桃園兩處囚禁所是他指揮管控，但對殺人棄屍避重就輕，士林地檢署懷疑幕後另有藏鏡人，訊後聲押禁見，昨深夜再逮協助棄屍嫌犯三人。

遭棄屍的林姓男子（57歲）、黃姓婦人（45歲）分別在龜山尋獲，但另名黃姓男子（38歲）疑死後被載到南投日月潭山區棄屍，但集集分局漏夜搜山卻無所獲，分局長黃壬鍵說，山區範圍廣大，棄屍地點不明確，警方昨天暫停搜尋，等專案小組確認地點或嫌犯指認，再配合搜尋。

集集分局前天在水里鄉第三公墓橋梁展開地毯式搜索，甚至請消防局出動吊車支援，在台21線的橋梁垂降到50公尺身邊坡，漏夜搜尋仍未尋獲黃男遺體。

被尋獲的林男及黃婦遺體，已送往桃園殯儀館冰存，檢察官預計今天下午兩點半解剖，釐清死亡原因：全案迄今逮捕17名犯嫌，共13人被羈押，士檢共出動近30名檢察官訊問，幾乎接近全署人力，規模罕見。

專案小組前晚11時許，在桃園龜山區文化二路破門攻堅逮捕陳樺韋（35歲），陳男被荷槍實彈的大陣仗警力嚇到失魂落魄，旋即後退跌在床上，雙手不斷揮舞示意投降，警方喝令要陳男「雙手抱頭、不要動」，陳男脫下口罩照做，還發出慘叫哀號哭泣聲，與平常凶狠模樣截然不同，屋內搜出52萬元現金。

陳樺韋過去有桃園黑幫「正義會」背景，後來傳聞跳槽四海幫，有洗錢、詐欺等前科。他要求共犯呂政儀（34歲）、張家豪（21歲）擔任淡水、中壢兩據點現場負責人，以優渥薪資等條件，誘拐被害人上鉤，先帶往摩鐵或商務旅館面試後，再統一帶回據點控制行動，由小弟餵食安眠藥控制，被害人若不聽話便以電擊棒、鎮暴槍凌虐，手段凶殘。

陳樺韋口風甚緊，坦承淡水及中壢兩處拘禁所是他叫小弟承租，由他指揮管控，並下令有任何狀況須立即回報。但對被害人遭下藥及棄屍等重要案情，均避重就輕，不承認是他教唆，也不透露幕後首腦身分。

新北市長侯友宜認為幕後尚有漏網之魚，要求警方查，警政署長黃明昭表示，詐團將無辜被害人拘禁凌虐，惡劣行徑令人髮指，強調絕對要讓不法分子接受法律制裁。

檢察官 詐騙集團 日月潭

上一則

高端保護力報告…專家名單不公布 「更讓民眾起疑」

下一則

黑白集／警大校長與黑同歡 打臉蔡英文「終結黑金」

延伸閱讀

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒
柬埔寨成員逃回台…詐團「集中營」囚58人 凌虐釀3死

柬埔寨成員逃回台…詐團「集中營」囚58人 凌虐釀3死
台灣驚爆詐團囚人案 張善政：蔡、蘇別只關注選舉

台灣驚爆詐團囚人案 張善政：蔡、蘇別只關注選舉
世界晚報／詐團高薪引誘囚禁凌虐 3人被棄屍荒山

世界晚報／詐團高薪引誘囚禁凌虐 3人被棄屍荒山

熱門新聞

檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵