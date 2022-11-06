高端保護力報告…專家名單不公布 「更讓民眾起疑」

食藥署專家會議通過，確認高端疫苗具有保護效益。（圖：食藥署提供）

高端疫苗 本月16日將屆效，食藥署召集專家以14：0的票數全數同意延長高端EUA，國民黨 團要求公開專家名單，但上從行政院下到指揮中心、衛福部皆強調「依法沒有一定得公開名單」，更稱是專家不願公開。專家認為，近日選舉時機敏感公開恐被獵巫，也有專家認為，審查須符合專業，不給更易被起疑。

行政院長蘇貞昌日前強調，若公開會議紀錄，與會專家恐被攻擊。指揮官王必勝昨再強調，法律沒規定一定要公布委員名單，國民黨訴求是要「讓專家被騷擾、肉搜」。

台大公衛學院兼任教授金傳春表示，美國食藥局（FDA）、世界衛生組織（WHO）審查疫苗會議中，全是疫苗專家參與且全程直播，後續內容及對話也公開，「蘇院長可能不在這個領域，不知國際作風」。

金傳春表示，食藥署今年1月早於官網公布「藥品諮議小組」委員名單，共23名委員，任期至今年12月底，囊括藥理學、癌症 免疫、遺傳流行病學等專家，但要審查高端疫苗，需要有病毒免疫學、疫苗臨床試驗、病毒傳染病流行病學家等專業，食藥署不公布審查高端疫苗專家，難得知其專業領域是否符合資格。

金傳春表示，面對外界要求公開名單，應光明正大提供「愈縮、愈不給，反而更容易起疑心」。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，在公平審查會中，基本上不必避諱或不公布，但參量選舉因素，暫不公布是對的，的確有些委員擔心被獵巫、被貼標籤。

黃高彬表示，高端要取得疫苗保護效益資料，須做三期試驗，且過程中要申請人體試驗委員會，分對照組、疫苗組，追蹤後續發生感染的比例，才知疫苗保護力有多少，這才是符合學理程序。

王必勝表示，未來可考慮專家會議要不要直播，只是會議牽涉專業，得考量民眾能否理解，審查過程直播意義在哪？需深思，「透明公開很好，但也要設想各種情況」。