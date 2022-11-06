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代掛號業者占號 台大名醫假滿診看無病人

記者沈能元／台北6日電
施景中說，代掛號業者搶掛號方式，讓真正有醫療需求的患者掛不了號，他現在在診間無聊到抓蚊子，看診人數與年輕、剛入行的主治醫師一樣少的可憐。(本報資料照片)
施景中說，代掛號業者搶掛號方式，讓真正有醫療需求的患者掛不了號，他現在在診間無聊到抓蚊子，看診人數與年輕、剛入行的主治醫師一樣少的可憐。(本報資料照片)

醫院名醫門診一號難求，代掛應運而生，網路平台只要輸入「代掛號」等關鍵字，眾多賣家搶奪市場，並祭出「成功再付款」、「台大網路代掛號199元」等優惠方案，但代掛服務卻讓名醫成為受災戶，台大婦產科醫師施景中於臉書發難，代掛業者搶掛占號，後續容易臨時取消，使真正有需求者掛不了號，導致他一診看不到30人。

「請那些代掛號公司，放過我的門診吧。」施景中說，代掛業者搶網路掛號名額，使網頁顯示門診人數永遠是額滿，事實上，上周某一天門診開放九名網路掛號名額，馬上額滿，但最後實際看診僅有兩人，其餘都退掛，猜測退掛的可能都是代掛業者，11月1日看診總人數也只有21人，小於開放的30多名額，但網頁上仍舊顯示額滿。

施景中笑稱，「我現在都在診間無聊到抓蚊子，看診人數與年輕、剛入行的主治醫師一樣少的可憐。」代掛業者搶光網路名額，沒辦法掛到號者只好找其他醫師，或是到診間要求加號，對住得比較遠的患者而言，通常不願舟車勞頓到診間碰運氣，多數直接作罷，最終影響真正需要就醫的人。

台大醫院心臟血管科主任王宗道說，他曾詢問新病人是如何掛號，發現其中約2成是找代掛業者，4、5成是從星月計畫轉診而來，因此，大家還是可以多利用轉診管道。

台大醫院公共事務室主任趙于萱表示，院方知道此現象，但很難管制。民眾網路掛號用真實資料，難辨別是否為代掛業者，僅能採取半年內10次網路掛號成功又退掛，就會取消該民眾3個月內電話、網路掛號資格。

台北榮總副院長李偉強說，院內禁止同仁將代掛號當作職業，發現就嚴懲，但對院外難約束，代掛公司也多利用人頭個資，不易發現也難阻止，院內只能透過查核系統了解各科別、各醫師有無異常退掛情形，而代掛號公司遊走在法律邊緣搶掛醫師門診名額，這是違背道德，此舉恐耽誤真正需要就醫者，甚至影響他人健康。

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