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沒未來性、收入大減 外送員紛紛回歸上班族

台灣新聞組╱台北6日電
外送平台興起，曾引發不少人投入外送員行列，因收入大不如前，沒有未來性，愈來愈多人回歸上班族。(本報資料照片)
外送平台興起，曾引發不少人投入外送員行列，因收入大不如前，沒有未來性，愈來愈多人回歸上班族。(本報資料照片)

美食外送是不少人的餐飲日常，持續2年多的疫情更帶動外送平台興起，一度有不少人看中每月動輒收入逾6、7萬元，投入外送員行列。但隨著疫情解封，加上抽成、福利制度不完善，「沒有未來性」，且有交安疑慮，愈來愈多外送員回歸上班族。

全國外送產業工會理事兼發言人蘇柏豪說，外送員現在收入大不如前，他在2020年跑一個月就賺10萬元，第二個月13萬元，2021年3、4月收入突然跌下去，現在沒日沒夜一天跑16小時，一個月只剩7、8萬元。

「沒有未來性」也是許多外送員想轉職的關鍵原因，有兩年外送經歷的Han，一年多前回歸上班族，和他同期的外送員多數也都離開外送圈。Han說，外送平台第一次修改薪資報酬後，他每月扣除機車養護、油資、勞健保等成本，實際收入剩不到4萬元；第二次砍薪時，每月實際收入只剩3萬元，換算工時，比一般工讀生還低，更別提沒有年終、獎金和福利等。

當時他想買車、買房，才發現銀行「不承認外送員是正職工作」，給外送員的貸款核准條件很嚴苛。

Han說當時明顯感受到這份工作被歧視，社經地位很低，看不見未來，讓他死心轉職。

此外，勞動部職安署今年6月修正「食品外送作業安全衛生指引」，要求平台業者須替外送員投保第3人責任保險，當時緩衝至11月施行，但全國外送產業工會批評，平台業者至今以沒有合適商品為由，未如期替外送員加保，勞動部也未開罰，形同放水。

職安署副署長朱金龍說，受防疫保單影響，保險公司對風險評估要求變高，因此還在開發、研擬中。目前先採監督、輔導，給業者限期3個月改善，待保險商品上市後，會督促業者完成投保，否則可開罰3萬到30萬元。

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