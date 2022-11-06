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台大退休教授：台大不好的學生在增加

記者許維寧／台北6日電
大社會系退休教授薛承泰在會中表示，台大好的學生沒減少，但不好的學生顯然在增加。圖為台大校門。(本報資料照片)
大社會系退休教授薛承泰在會中表示，台大好的學生沒減少，但不好的學生顯然在增加。圖為台大校門。(本報資料照片)

黃昆輝教授教育基金會昨舉行「2022教育政策國際研討會」。台大社會系退休教授薛承泰在會中表示，台大好的學生沒減少，但不好的學生顯然在增加；宏碁集團創辦人施振榮則呼籲家長，「不要像直升機一樣，在孩子的上空盤旋」，也不應把責任都推給學校。

薛承泰任教台大逾卅年，他說，台大過去申論題考試總有數名學生表示答題卷不夠寫，希望多索取；但近年答案紙已從Ｂ４縮水為Ａ４，卻很少看見多索取答題卷的學生，且常寫出不易判斷的文句，老師改考卷時要花更多時間理解，猜學生想表達的意思。

薛承泰還說，曾有學生未於期限內交報告，他多次以電子郵件告知，學生終於現身，開口卻是「老師，我知道你很忙，難道我不忙嗎？」他感嘆，台大的好學生沒減少，但不好的學生顯然在增加，勢必影響學生的學習氛圍和教學風氣。

施振榮則以「王道思維的教育觀」為題演講。他說，台灣不缺人才只缺舞台，有資源和影響力的人應有責搭建新舞台，讓人才的潛力發揮。施振榮還說，學校教育只占學習成長的三分之一，家庭教育更易潛移默化，「家長不要像直升機一樣，在孩子的上空盤旋」，也不應把責任全都推給學校。

台大電機系教授葉丙成也發表對數位素養、科技教育的看法。葉丙成說，線上協作是未來人才的樣貌，但台灣家長多將數位３Ｃ視為洪水猛獸，對養成數位素養不利。且孩子中小學時遭家長禁用３Ｃ，到大學擁有個人電腦後會更易沉迷。

教育 洪水 退休

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