我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

台灣志願兵戰死烏克蘭 遭爆欠債百萬 網友：不要汙名化

記者王燕華／花蓮即時報導
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。（取材自曾煜閎臉書）
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。（取材自曾煜閎臉書）

台灣花蓮25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭擔任志願軍，4日傳出戰死沙場。但有網友爆料，曾聖光疑似在台灣積欠大筆債務遭催討，翻查司法院法學資料檢索系統，確實可查到「曾聖光」在台北、新北、花蓮等法院共8筆民事裁定，累計遭催討債務百餘萬元。有網友認為欠債也許有外界不知道的原因，希望不要汙名化他。

根據司法院法學資料檢索系統，曾聖光從2017年11月到今年7月，共8筆民事裁定，其中花蓮地院共4筆，台北地院3筆，還有1筆是新北地院，聲請人有汽車公司、資融公司、銀行、數位科技公司、電信公司。

8筆債務中，最大一筆金額是匯豐汽車聲請本票准許強制執行，金額將近50萬元，另也積欠銀行40餘萬元，其餘幾筆債務都在10萬元內，包括1萬多元的電話費未繳，加起來百餘萬元。

曾聖光死訊傳出後，有網友貼出多張判決書，質疑曾遠赴烏克蘭參戰是否為了躲避債務；但也有網友認為，才欠100多萬元，在國內努力工作也可慢慢還清，不需要冒著這麼大的風險遠走戰火連天的烏克蘭，最後還付出生命作為代價，欠債原因外界不得而知，盼不要汙名化。

家人4日受訪時則表示，曾聖光高中畢業後就簽了志願役在陸軍服役，從軍5、6年後退伍，他的個性開朗，極富正義感，非常關切俄烏戰事，才會到烏克蘭參軍。

根據網友貼出的對話紀錄，曾聖光曾提到，「看到他們射殺那些平民，我真的沒辦法忍」、「戰事發生、平民是最無辜的，我不懂為什麼要殺他們」，顯示他對烏克蘭平民遭戰事波及的不忍之心。

曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。（取材自曾煜閎臉書）
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。（取材自曾煜閎臉書）

烏克蘭 汽車 匯豐

上一則

行醫30年如行走教科書 王署君帶頭痛醫學登國際

延伸閱讀

台灣25歲志願兵 赴烏克蘭參戰陣亡

台灣25歲志願兵 赴烏克蘭參戰陣亡
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

熱門新聞

曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感