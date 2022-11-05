台灣志願兵戰死烏克蘭 遭爆欠債百萬 網友：不要汙名化

曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。（取材自曾煜閎臉書）

台灣花蓮25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭 擔任志願軍，4日傳出戰死沙場。但有網友爆料，曾聖光疑似在台灣積欠大筆債務遭催討，翻查司法院法學資料檢索系統，確實可查到「曾聖光」在台北、新北、花蓮等法院共8筆民事裁定，累計遭催討債務百餘萬元。有網友認為欠債也許有外界不知道的原因，希望不要汙名化他。

根據司法院法學資料檢索系統，曾聖光從2017年11月到今年7月，共8筆民事裁定，其中花蓮地院共4筆，台北地院3筆，還有1筆是新北地院，聲請人有汽車 公司、資融公司、銀行、數位科技公司、電信公司。

8筆債務中，最大一筆金額是匯豐 汽車聲請本票准許強制執行，金額將近50萬元，另也積欠銀行40餘萬元，其餘幾筆債務都在10萬元內，包括1萬多元的電話費未繳，加起來百餘萬元。

曾聖光死訊傳出後，有網友貼出多張判決書，質疑曾遠赴烏克蘭參戰是否為了躲避債務；但也有網友認為，才欠100多萬元，在國內努力工作也可慢慢還清，不需要冒著這麼大的風險遠走戰火連天的烏克蘭，最後還付出生命作為代價，欠債原因外界不得而知，盼不要汙名化。

家人4日受訪時則表示，曾聖光高中畢業後就簽了志願役在陸軍服役，從軍5、6年後退伍，他的個性開朗，極富正義感，非常關切俄烏戰事，才會到烏克蘭參軍。