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高端EUA 4天過關「效率高」 在野轟為陳時中辯論鋪路

台灣新聞組╱台北5日電
高端疫苗通過保護效益評估，在野批黑箱。(本報資料照片)
高端疫苗通過保護效益評估，在野批黑箱。(本報資料照片)

高端疫苗經衛福部食藥署專家會議審查通過保護效益評估，從高端10月28日「壓線」補交報告，到11月3日晚間公布，扣除假日僅4天。高端上周五補件後，衛福部長薛瑞元一度表示，由於報告內容龐雜，預計年底審查完畢，後在各方壓力之下，改口說最快11月底完成審查。前晚食藥署火速公布審核通過，外界驚嘆效率超高。

由於今天是北市長候選人電視辯論，在野黨立委連批，從公布高端價格到EUA補件審查，明顯都是為陳時中辯論鋪路，「這不是黑箱作業，什麼才是黑箱作業？」要求公布與會專家學者名單、高端疫苗繳交保護效益文件、以及會議討論過程等會議紀錄。

對加速審查高端報告，指揮中心指揮官王必勝解釋，這段時間很多人，包括立委、媒體，都希望盡快審查，不要拖過選舉，因此請同仁不眠不休、專家盡快開會做出結果，「沒有其他考量」。

王必勝表示，會議過程全程錄音，後續食藥署會在官網公開會議紀錄，但多數與會專家反對公開姓名，專家委員名單將採匿名公布。

高端保護效益審查 資料來源：衛福部
高端保護效益審查 資料來源：衛福部

食藥署長吳秀梅昨在指揮中心記者會公布專家會議審查過程與分析方法，與會專家15位，包括免疫學、感染學、流行病學、生物統計、藥物統計、醫學法令、毒物學等專家，除參與臨床實驗的主席不投票，14人全數同意高端符合疫苗保護效益。

專家根據高端提供審查內容與內政部戶政系統、指揮中心本土中重症及死亡資料進行串聯，在控制確診、中重症及死亡率等干擾因子下，得出真實世界疫苗保護力。指揮中心發言人莊人祥說明，在不分年齡層前提下，打三劑高端疫苗防中重症死亡效力逾九成，「和莫德納、BNT相當」。

高端疫苗免除廢止EUA的命運，但前新冠疫苗專家諮詢小組成員、中研院士陳培哲表示，最後一批高端疫苗即將在月中過期，延長EUA已無意義，重要的是高端疫苗目前仍無法獲國際認可。

王必勝證實，高端疫苗即將「完成階段性任務」，目前庫存約40萬劑，將於11月16日屆效。莊人祥表示，目前高端疫苗接種量每天約400至500劑，現在民眾選擇疫苗多以次世代疫苗為主。

指揮中心指揮官王必勝說，高端審議會議過程全程錄音，後續會在官網公開會議紀錄，但專...
指揮中心指揮官王必勝說，高端審議會議過程全程錄音，後續會在官網公開會議紀錄，但專家委員名單將採匿名公布。(圖：指揮中心提供)

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