新聞眼／選前忙拆彈 政治力明顯

國民黨副發言人郭音蘭（左）、楊智伃（右）5日在中央黨部舉行記者會，質疑高端專家會議的公正性。(記者葉信菉／攝影)

衛福部食藥署（FDA ）火速在一周內通過高端疫苗 效益審查，14位專家全體「背書」，稱高端疫苗具保護效益。雖然指揮官王必勝高喊，鼓勵台灣廠商開發國產疫苗方向正確，但政府對高端一路「開綠燈」，從獲緊急使用授權（EUA ）、延後補交資料，政治力介入痕跡明顯，食藥署喪失公信力，更無助於台灣生醫產業。

公權力企圖介入FDA，國外早有先例，美國2020年11月總統選舉前，當時總統川普力挺兩款藥物作為新冠治療用藥，但遭美國FDA拒絕提前授權EUA，美國FDA明確表達獨立審查核可、不受政治干預的立場。

場景拉到台灣，去年6月市面上早有多款於國際完成三期試驗的疫苗可以採購，但台灣仍授予只完成二期臨床試驗的高端EUA，外界質疑一直如影隨形，無法消弭。

指揮中心身為高端「唯一買主」，日前遭審計部糾正5大缺失，包括未確實推估民眾需求，導致疫苗過期銷毀；高端多次延遲交貨逾30天，衛福部卻不罰違約金；疫苗採購不透明公開，還以「密件」封存疫苗採購合約30年。

但就在前指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中參選後，一路遭到對手猛攻高端議題，指揮中心也一改過去對於高端「三緘其口」態度，10月底出現重大轉變。

高端10月24日宣布願助「高端戰士」赴日PCR費用，28日完成補件後，31日便自行公布疫苗價格，如今食藥署以不到4天的時間完成審查報告。巧合的是，11月5日正是台北市長候選人電視辯論會，指揮中心急忙在會前公布高疫苗效益通過審查，以食藥署專業為高端爭議「拆彈」，怎不讓人嘆息。