「文官變家奴」專家：3期臨床未完成 拿4期數據頂替

邱淑媞表示，指揮官稱高端免疫橋接是參考美國標準，根本是公開說謊。(本報資料照片)

高端疫苗 前天深夜通過延長緊急授權（EUA ）時效，指揮中心昨天製作7張手板，說明高端疫苗預防中重症、死亡的保護力高達九成，優於莫德納 、AZ疫苗，次於BNT。但專家表示，在科學上不該僅針對中重症、死亡分析，應提供詳實的突破性感染率數據，也應提供對變異株的中和抗體效價、半衰期等，不公布難解疑慮。

國健署前署長邱淑媞表示，指揮官稱高端免疫橋接是參考美國標準，根本是公開說謊，第三期臨床試驗需隨機分派試驗，根本沒有接受免疫橋接取代第三期，目前高端尚未完成第三期臨床，政府就拿出第四期數據頂替，第三期的保護數據去年就該有，但卻拖到現在，她批評「文官變家奴了，而且官商穿同一條褲子了，像話嗎？」

台大公衛學院兼任教授金傳春表示，台灣許多官員接種高端疫苗仍感染，實在令人好奇，除了中重症、死亡分析，應提供詳實的突破性感染率數據，也建議提供對BA.1、BA.2、BA.5等變異株中和抗體效價、半衰期、T細胞免疫的分子、分母及統計分析等，這些都是疫苗國際科學評量應有的指標數據。

但長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，指揮中心公布的數據為真實世界數據，其實也是疫苗上市後的監測數字，俗稱第四期臨床試驗，她認為，資料完整，也與當初在做中和抗體效價比較的排名類似，高端是介於莫德納與BNT之間。

「前天的這個決定，我是滿失望的。」前疾管局長蘇益仁說，高端疫苗僅完成二期臨床，但其他疫苗都通過三期還取得正式藥證，現在申請EUA的多是次世代疫苗，台灣還停留在第一代疫苗，不符合科學專業，他質疑，即使高端疫苗EUA不退場，「除了效忠的官員外」，也沒有人會打高端疫苗。