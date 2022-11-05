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新聞眼／政黑合？陰謀論四起 陳檡文炸出台版無間道

記者李隆揆、張宏業、李承穎
前立委黃國昌昨爆料，警大校長陳檡文2017年擔任警政委員時，出入黑道豪宅招待所，還找來傳播妹同歡，引發爭議。（本報資料照片）
前立委黃國昌昨爆料，警大校長陳檡文2017年擔任警政委員時，出入黑道豪宅招待所，還找來傳播妹同歡，引發爭議。（本報資料照片）

蔡英文總統日前才宣示要杜絕黑金政治，警大校長陳檡文昨天就被爆料曾現身黑道豪華招待所，背後牽扯出政治、黑道、詐團等各種陰謀論，複雜程度宛如現代版「黑白無間道」。

陳檡文政商關係綿密，早年擔任北市刑大大隊長期間，與一名綽號「大目」的透明顯示器業者私交甚篤，該業者在松山區八德路開設「茶行」，不少刑事官警在陳的牽線下，都會去跟該業者購買普洱茶，久而久之，買茶只是形式，交換情資、發展政商人脈才是重點，茶行最後變成各界人士「喬事」的聚會地。陳檡文雖是警大校長，但在黑白兩道具有一定的影響力。

陳檡文五年前與「鱸鰻」林秉文前往豪宅招待所聚餐，大樓監視器影像也隨之曝光，如今在九合一大選前彷彿平地一聲雷，警界議論紛紛。親近陳檡文的警官指出，這起爆料的人為操作相當明顯，不排除是當天在場聚餐的人幕後提供素材。

有警官推測，爆料目的不排除與林秉文案有關，此案在偵辦中已有風聲走漏，林秉文可能放消息並檢舉自己曾與高階警官餐敘，希望造成壓力讓警方縮手，沒想到警方仍逮捕林秉文，因此魚死網破拿出影像報復。

一名警官指出，這次爆料的時間點相當微妙，刑事局2日行動，逮捕林秉文及共犯，4日就爆出陳檡文與林秉文聚餐，爆料的背後目的為何，警界內部也在揣測。

警官表示，整起爆料的關鍵，是五年前的招待所的大樓監視器畫面，這個畫面現在誰都拿不出來，只可能是當天一同吃飯的人或招待會所才有辦法拿到，換句話說，原始爆料者持有影像長達五年，直到現在才拿出來。

另有警界人士指出，這次九合一大選後，高階警官將在年底與明年初會有大調動，不排除是有警界內部人士，取得相關影像後，透過管道檢舉，目的是拉下陳檡文警大校長職務。眾所周知，內政部長徐國勇與陳檡文交好，甚至多次力挺陳接警政署長，因此警界臆測，是否又是民進黨內派系鬥爭，希望選後「空出位子」。

民進黨各派系介入警界高階人事鑿斧甚深，警政署長從陳家欽、黃明昭等人以來，背後各擁山頭，親英系的陳檡文也曾牽扯署長之爭，多次有機會更上層樓。

徐國勇與陳家欽不和是公開的祕密，北市議員徐巧芯日前涉違規停車事件，徐要求公開秘錄器，陳卻不從，徐國勇便當面向行政院長蘇貞昌要求撤換陳家欽；當時，英系曾力拱陳檡文上位，但蘇鐵了心安排黃明昭上位，陳檡文因此與署長失之交臂，但一直是熱門人選。

民進黨 蔡英文 內政部

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