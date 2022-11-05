警大校長陳檡文被爆夜會黑道 豪宅招待所傳播妹同歡

前立委黃國昌揭露，警大校長陳檡文2017年擔任警政委員時，由黑道大哥專車送往台北市松勤街88號豪宅招待所，引發爭議。（圖：台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

蔡英文總統日前才宣示「終結黑金」，時代力量前立委黃國昌昨天就爆料，警大校長陳檡文2017年擔任警政委員時，出入黑道豪宅招待所，還找傳播妹同歡；消息一出，各種陰謀論四起，內政部 長徐國勇下令政風處徹查。

陳檡文昨天承認確有此事，但目的是打聽「白狼」張安樂在大陸活動情資，地點、時間是對方挑選，聚會也只有幾位朋友，非常單純。

警大校長陳檡文與黑道大哥「鱸鰻」林秉文前往「大炁四方」豪宅招待所，過去曾宴請政商名流、偶像歌手。（記者余承翰／攝影）

天道盟大哥隨侍在側 陳稱單純聚會

陳檡文說，他與金星集團董事長林秉文在該次聚餐前就見過面，但是不熟，平時也沒聯絡，後來因為本身是刑警出身，需要掌握幫派訊息，聽聞林在澳門 做生意，於是又透過朋友主動聯絡，想藉由餐敘蒐集情資。

「當刑警不可能不認識。」陳檡文說，他從警30多年都是幹刑警，對道上人物多少會有些接觸和認識，但絕對沒有跨越紅線，與林見面也是工作需求；邀約是他提出，但見面地點是林安排，可能是林考量雙方身分，才會約在隱密的會館，他當天也是被人載去，只認得林。

黃國昌昨天公布一段影片指出，他約在一個月前收到檢舉，陳檡文接受黑道招待的時間是2017年8八月24日晚上，陳抵達招待所門口後，綽號「鱸鰻」的天道盟蘆洲角頭林秉文先從副駕駛座下車，恭敬地幫後座的陳檡文開車門。陳大搖大擺地走進招待所，林秉文和高利貸當鋪老闆林彥廷隨侍在後，小弟及傳播妹們也紛紛進入。

「這樣的景象令人痛心」，黃國昌說，如此位高權重的高階警官，竟然與操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭，在奢豪的招待所開趴同樂，雖然是五年前的事，但已明顯跨越警紀紅線，行徑腐敗至極。

黃國昌質疑，陳檡文明顯有問題，為何後來卻可以平步青雲，在短短數年，一路升上航警局局長、新北市警察 局長、再榮任警大校長？「到底是誰在幫陳檡文撐腰？」內政部表示，兩年多前曾有媒體披露，高階警官涉入此招待所，當時徐國勇即已責成警政署徹查，當時警政署回報「查無不法」；昨天爆出另有現任高階警官於五年多前也曾出入，徐國勇第一時間要求政風處調查。

時代力量立委王婉諭質疑，黑道與警界人士關係曖昧不明，去年松山分局黑衣人之亂、北投分局不當借提事件等，從警界高層到基層普遍存在，衍生包庇、警黑共生等制度性問題，呼籲警政署徹查。