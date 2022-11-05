詐團虐人地獄：20坪塞27人 動輒暴打、電擊、灌辣椒水

新北警方連續破獲「集中營式」詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，有三人受虐致死。（記者王長鼎／翻攝）

「終於得救了！」遭詐騙集團 囚禁多日的被害人，見警方霹靂小組幹員破門瞬間，熱淚盈眶，連聲道謝。回想近一個月被囚禁、雙手遭反銬虐打，有人被電擊私處、睡夢中被灌辣椒水，甚至看到身旁有人死去，真的嚇壞了，簡直是鬼門關前撿回一命。

經營酒吧的老闆獲救後說，因為員工薪資周轉問題，10月中在網路上看到小額融資廣告，便與對方洽談後相約在北市見面，交付銀行帳戶及金融卡後，就被毛巾塞住嘴巴帶走，還上銬控制行動、遭關押十多天，被歹徒指派監督其他遭拘禁有受傷的被害人。

據轉述，被害人雙手都上銬，一人一個小位置不能隨意亂動，更不能出聲交談，一說話就會被看管的人持電擊棒毆打，每個人都被嚇到噤聲不語。

「因家中還有小孩要養，沒想到誤信朋友，差點命都沒了。」從事裝潢業的被害人說，以為提供銀行帳戶就可領到一筆現金，他先被騙到汽車旅館 見面，結果公司大小章、存簿統統被拿走，隨後被關押控制，如果不是被警方救出，害怕連孩子都看不到了。

被害女房仲神情虛弱說，在網路臉書看到廣告，可以出租閒置的銀行帳戶獲利，且當天手續辦好就可領錢，與對方相約在汽車旅館見面，結果銀行帳戶金融卡及存摺、手機、財物都被收走，還上手銬、嘴塞毛巾拘禁。

在不到20坪的空間，塞了27個被害人，嫌犯以監視器監控，只要被發現有人交談就會拖出去毆打、電擊，一天只供一至兩餐，一開始先是發便當、後來都是吃大鍋煮的泡麵，但每人都只能分到一小碗，她懷疑裡面被下了安眠藥，讓人有迷幻及想睡的感覺。

有被害人告訴警方，看到一名中年男子被打，又被強灌藥，還有一名婦人也因為生病哀求，結果被打，之後吐血，兩人最後都死了，他與其他被害人真的嚇壞了，當下只擔心能不能活下去。