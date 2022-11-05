柬埔寨成員逃回台…詐團「集中營」囚58人 凌虐釀3死

檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。（記者王長鼎／翻攝）

新北市警方連續破獲「集中營式」詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，赫然查出三名男女不堪暴力虐待撞窗戶墜樓或宿疾復發慘死。嫌犯為壓制恐慌的被害人，甚至在大鍋麵下藥，迷昏所有被害人。目前檢警逮捕17名嫌犯，昨天在龜山偏僻山坡尋獲兩具遺體，晚間逮捕首腦之一、綽號茶董的男子。

新北市長侯友宜昨在臉書發文，指幾個月前引發全民關注的柬埔寨犯罪集團凌虐監禁台灣民眾事件，手段凶殘，類似案件竟也發生在台灣，犯罪零容忍，已要求警方追查幕後集團，救援任何可能的受害者。

檢警指出，柬埔寨跨國詐騙集團 事件後，詐團成員紛紛逃回台灣。警方掌握情資，一個多月前，代號B的詐騙集團首腦在新北淡水、桃園青埔分別承租兩棟大樓當據點，透過社群 軟體登徵才廣告，陸續誘騙被害人提供人頭帳戶，但擔心被害人露口風，乾脆全部上銬，關在租屋大樓，一天幾乎只供一餐，形同集中營。

警方1日先攻堅淡水的據點，逮捕呂姓男子等八名嫌犯。救出的26名被害人中，年紀最大的58歲，最小23歲，警方還查扣手銬、腳鐐、電擊棒、球棒等，且意外從嫌犯手機內，確認桃園青埔的據點。

前晚7時，警方攻堅桃園青埔的一棟新大樓11樓，陸續逮捕張姓男子等八名成員，警方在三個房間內救出32名男女，32人都被銬上手銬，多人有被虐打的傷勢，經清查身分，赫然發現有兩男一女失蹤，其他被害人才以顫抖語氣說，「他們不堪凌虐，已死遭棄屍」。

檢警調查，失蹤的黃姓男子（38歲）疑因毒癮發作，哀求詐團成員放他走，但對方不予理會還用電擊棒教訓，後來男子撞開窗戶從11樓墜下，慘死在二樓平台，詐團收屍後旋即載往南投棄屍。

上周，被禁錮的黃姓婦人（45歲）因患糖尿病，求藥未果陷入昏迷，其他被害人輪流幫忙心肺復甦，但只見婦人不斷吐血，最後慘死；另林姓男子（57歲）也疑遭虐打傷重不治。兩人過世後，詐團竟將兩具遺體塞到浴室，隔日勘查附近的龜山偏僻山區棄屍。

檢警指出，鬧出三條人命，被禁錮的被害人陷入恐慌，詐團怕躁動反抗，開始煮大鍋麵，加入數顆三級毒品FM2，讓被害人吃下後昏昏欲睡，直到前晚被救出，多人仍呈現恍神虛脫。

昨天下午，檢警在桃園龜山區核一頂湖線103高壓電塔附近邊坡，尋獲兩袋裝有遺體的太空 包。兩具遺體大致完整，安排明天解剖釐清。

警方說，前往棄屍的道路狹窄又是碎石子路，僅能容納一輛轎車，無法掉頭，十分偏僻隱密，除當地果農，幾乎無人，因此懷疑詐團成員有地緣關係，熟門熟路，所以才會找到如此隱密地點，逃走時也沒留下痕跡。昨晚，警方突破嫌犯心防，前往南投水里往日月潭台21線路上一座橋梁下，搜尋黃姓被害人遺體。