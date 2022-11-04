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光電過量開發違反區域發展平衡 七股漁民北上抗議

記者鄭媁、陳熙文／台北4日電
受到不當光電開發影響，七股漁民「搶救七股大地聯盟」3日召集超過200名鄉親北上陳情，到行政院前撒牡蠣文蛤遞交陳情書。（記者邱德祥／攝影）
受到不當光電開發影響，七股漁民「搶救七股大地聯盟」3日召集超過200名鄉親北上陳情，到行政院前撒牡蠣文蛤遞交陳情書。（記者邱德祥／攝影）

200名搶救七股大地聯盟成員昨赴行政院前抗議，指七股光電開發過量，提出禁止台61線以西開發光電、且在地參與協調平台等三大訴求。行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌已指示副院長沈榮津，協調經濟部、農委會對相關訴求和主張有所了解，妥為處理。

南市經發局4月統計，七股已有1148公頃土地完成光電備案，占七股土地面積十分之一，且持續增加，其中台61線以東的魚塭超過四成面積興建光電，嚴重違反區域發展平衡及比例原則。

七股漁民「搶救七股大地聯盟」昨召集逾200人到政院前抗議，撒牡蠣文蛤遞交陳情書，要求蘇貞昌、沈榮津立即停止光電增設。提出三點要求，立即設七股全區光電總量管制且不得再增設光電，並禁止台61線以西開發光電，以成立中央及地方政府共組的爭議協調平台。

經濟部次長曾文生表示，經濟部與農委會一起推動農電共生時，有提出環境社會檢核機制，目前在七股有依據社會環境檢核，分別標定先行區和關注減緩區，來引導光電商到當地開發；此區域畫設已經回應團體提到的，空間要規畫高風險區排除，以及總量上的設想。

羅秉成說，行政院已注意、也掌握到居民、漁民的反映與訴求；沈榮津會協調兩部會，於在地成立工作站，透過機制溝通協調相關訴求，希望圓滿解決各方爭議。

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