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新婚妻勾學長搞外遇 偷情日記「戀愛細胞全活過來」

記者林孟潔／台北4日電
一名人夫指控妻子剛登記結婚10天，就與同工作的「學長」搞外遇，憤而提告求償。圖為示意圖。（取材自ingimage）
一名人夫指控妻子剛登記結婚10天，就與同工作的「學長」搞外遇，憤而提告求償。圖為示意圖。（取材自ingimage）

一名人夫指控妻子剛登記結婚10天，就與同工作的「學長」相約喝酒，兩人發生婚外情，妻子還在日記中寫下「被封印的戀愛細胞全活過來了」，人夫提告求償，台北地方法院判吳應賠償22萬餘元（台幣，下同，約6800美元），可上訴

人夫主張，他和妻子2019年登記結婚，婚宴還有邀請學長出席，未料學長事後邀約妻子喝酒，待妻子酒醉不省人事，欲帶到飯店一同過夜，但飯店人員見妻子爛醉如泥，報警處理而作罷。

他指出，妻子和學長常通電話、逛街、喝咖啡、看電影、看展覽約會，行程都被妻子寫在日記中，妻子日記還寫道「被封印的戀愛細胞全活過來了」、「歡迎來到有我的世界」等語。

人夫另發現妻子和學長的LINE對話紀錄，兩人分別說「所以是真的愛你」、「只愛你一個」、「先啾一下」、「女孩除了要漂亮外，還要有吸引力，如你一般」等語，人夫請求精神科看診、心理諮商、精神慰撫金等，共55萬餘元。

學長反駁，雖然有參加夫妻兩人的婚宴，但不知道兩人何時登記結婚，且他本身缺乏代謝酒精的酵素，所以不會約人喝酒，也不會將人灌醉；對話紀錄是一般閒聊，沒有不正常往來，請求法院駁回訴訟。

台北地院認為，妻子到庭作證已證實日記本記載的約會行程，都是和學長出遊的，且通聯紀錄、LINE對話紀錄等也都屬實，並承認和學長交往約一年半時間，期間有牽手和親吻。

法院指出，根據卷證資料，顯見人妻和學長已有相當親暱程度的男女情感往來，確實侵害人夫的配偶權，審酌雙方資力等一切情狀，判學長應賠償人夫22萬餘元。

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