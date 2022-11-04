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家暴夫嗆妻「不會讓妳活過這禮拜」 自己血肉模糊慘死

記者陳俊智／桃園4日電
魯姓男子長期家暴印尼籍妻子，今年8月又因細故動手，還嗆「不會讓你活過這個禮拜」，結果對方先下手為強，慘遭石磨重擊頭部，血肉模糊慘死。(示意圖／Ingimage)
魯姓男子長期家暴印尼籍妻子，今年8月又因細故動手，還嗆「不會讓你活過這個禮拜」，結果對方先下手為強，慘遭石磨重擊頭部，血肉模糊慘死。(示意圖／Ingimage)

桃園一名魯姓男子長期家暴印尼籍妻子，今年8月又因細故動手，還嗆聲「不會讓妳活過這個禮拜」，結果妻子擔心遭遇不測，先下手為強，睡夢中遭10多公斤重的石磨砸死；案發後，魯妻伴屍4小時便向警方自首，經桃園地檢署調查，今天被依殺人罪起訴。

檢警調查，該名印尼籍外配（45歲，在押）嫁來台灣多年，但未取得國籍，面對魯男（47歲）長期家暴，身心早已不堪負荷，過往就有家暴通報及驗傷診斷紀錄。今年8月19日晚間，她開魯男轎車出門未事先告知，遭魯男徒手毆打，還被嗆聲「不會讓你活過這個禮拜」等語，由於擔心遭遇不測，於是萌生殺人犯意。

今年8月20日凌晨1時許，該名外配趁魯男熟睡，先持10多公斤重的石磨朝他頭部猛砸，再持菜刀朝他脖子猛刺，直至對方頭部嚴重扭曲變形，血肉模糊一片才肯罷手；魯男因為頭部遭受重擊，顱骨嚴重骨折，腦漿外溢，氣管也因菜刀攻擊被切斷。檢警相驗遺體，認定致命傷在頭部，死因與神經性休克、低血容性有關。

該名外配犯後自首，偵訊時也坦承不諱，供稱自己長期遭受家暴，早就受不了，加上當天魯男嗆聲不讓她活，所以才先動手。

檢方依殺人罪起訴該名外配，建請法院依自首要件減輕其刑之外，也建請法院審酌其遭受家暴紀錄量處適當刑期。

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