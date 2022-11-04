因「誤會」摔破盤 故宮懲處出爐 院長吳密察致歉

遭故宮器物處瓷器科人員失手打破的「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。 故宮3日公布行政懲處結果，依情節輕重，懲處2位職員。(圖：故宮提供)

故宮院長吳密察昨說，故宮損毀文物事件中，唯一被認定是「人為損毀」的「清乾隆青花花卉盤」，調查結果與懲處已出爐；打破原因是故宮器物處瓷器科人員5月19日整理文物時，誤以為盒中沒有文物，其中一位想整理盒中脫落的布，把錦盒翻過來導致盒中文物掉出。

吳密察昨在公視「有話好說」節目公布上述結果，最後也提到「真的很抱歉、很遺憾」。吳密察還說，故宮會記取教訓，將加強典藏環境、作業規範和同仁訓練，與時俱進導入新的管理辦法。

此次引起軒然大波的三件遭損毀故宮文物，分別為「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」、「清乾隆青花花卉盤」。依照故宮初步調查報告，前兩個是整理文物過程中發現破損，最後一件被認為是「人為損毀」，但故宮尚未提供調查報告。

吳密察昨在節目上說，確定同仁作業疏失，調查清楚後交給考績會，考績會已於11月1日決定，他昨已批好懲處公文。

吳密察也透露「失手」打破的過程。他說，錦盒中收藏六件文物，其中一位同仁把藍布錦盒中的四件文物拿出來，卻未告訴同仁裡頭還有文物，甚至還忘了把藍布盒的繫帶扣上。

另位同仁誤以為裡頭的六件文物都拿出來，發現裡頭的布有些脫落，想把布黏回去卻不小心把錦盒翻過來，造成兩件文物掉出來，其中一個被幸運接住，「清乾隆青花花卉盤」則不幸跌破。

吳密察說，透過考績會的調查，包括觀看監視器、同仁口述等，確認兩人有疏失。將藍布錦盒翻過來導致「清乾隆青花花卉盤」掉到地上的是一大過，另個是未告知錦盒中還有兩件文物的同仁申誡兩次。故宮晚間也公布上述懲處結果。

至於為何把三個毀損文件的調查報告當作密件？吳密察說，以「清乾隆青花花卉盤」為例，故宮須保存現場與證據，物件不能移動，且調查結果須送考績會，在考績會完成前，調查報告會被當成密件。而前兩件調查報告未涉及人員疏失與懲處，在得到政風處同意後，先在去識別化的基礎之上公布。