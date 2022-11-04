警官性侵少年 至少9人受害 檢依強制性交等9罪起訴

鄭姓警官今年9月涉透過網路交友在北市公廁性侵1名15歲少年，檢警搜索在他電腦中發現為數驚人少年猥褻照，陸續清出9名被害人身分。台北地檢署依強制性交、兒少性剝削共9罪起訴鄭男。(本報資料照片)

國道公路警察 局二線二星鄭姓警官，今年9月涉透過網路交友在北市公廁性侵 1名15歲少年，檢警搜索在他電腦中發現為數驚人少年猥褻照，陸續清出9名被害人身分，還有超過20名受害男童待查。台北地檢署昨依強制性交、兒少性剝削共9罪起訴鄭男。

27歲鄭男2018年通過特考，分發至國道第9大隊服務，隔年調任第五大隊，於五大隊期間升任分隊及隊部幹部，今年8月晉升二線二星警務員，調至第9大隊擔任交通組長不久，即爆發性侵少年案。

檢警調查，鄭男自2018年起，利用臉書、交友網站、手機 交友軟體等，四處結識男性少年，藉口聊天、出遊邀約，足跡遍及台北、桃園、台南、高雄，再利用雙方獨處時性侵，最小被害人年齡僅國小。

今年9月3日，鄭男透過網路結識被害少年，涉在北市中正區公廁性侵對方，少年回家後情緒有異，家長發現報警。鄭坦承與少年發生性關係，但否認性侵。

檢警至鄭男辦公室和住處搜索，在公用、私人電腦和手機內卻發現超過30名少年猥褻照，鄭隨即遭到收押禁見；檢警陸續清查出其中9名少年身分，其餘待查。

鄭男曾多次代表單位進行法條解說及行車安全宣導，被認為工作表現良好，短短四年升任組長，未料他從警開始即已犯案。警政署昨要求從嚴議處相關失職官警。

案發後國道警察局將鄭記兩大過免職，連坐懲處第九大隊前後任大隊長各記過一次，駐區督察申誡一次。國道警方昨表示，收到起訴書會再追究相關考監不周官警責任。