我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

警官性侵少年 至少9人受害 檢依強制性交等9罪起訴

記者蔣永佑、曾伯愷／台北4日電
鄭姓警官今年9月涉透過網路交友在北市公廁性侵1名15歲少年，檢警搜索在他電腦中發現為數驚人少年猥褻照，陸續清出9名被害人身分。台北地檢署依強制性交、兒少性剝削共9罪起訴鄭男。(本報資料照片)
鄭姓警官今年9月涉透過網路交友在北市公廁性侵1名15歲少年，檢警搜索在他電腦中發現為數驚人少年猥褻照，陸續清出9名被害人身分。台北地檢署依強制性交、兒少性剝削共9罪起訴鄭男。(本報資料照片)

國道公路警察局二線二星鄭姓警官，今年9月涉透過網路交友在北市公廁性侵1名15歲少年，檢警搜索在他電腦中發現為數驚人少年猥褻照，陸續清出9名被害人身分，還有超過20名受害男童待查。台北地檢署昨依強制性交、兒少性剝削共9罪起訴鄭男。

27歲鄭男2018年通過特考，分發至國道第9大隊服務，隔年調任第五大隊，於五大隊期間升任分隊及隊部幹部，今年8月晉升二線二星警務員，調至第9大隊擔任交通組長不久，即爆發性侵少年案。

檢警調查，鄭男自2018年起，利用臉書、交友網站、手機交友軟體等，四處結識男性少年，藉口聊天、出遊邀約，足跡遍及台北、桃園、台南、高雄，再利用雙方獨處時性侵，最小被害人年齡僅國小。

今年9月3日，鄭男透過網路結識被害少年，涉在北市中正區公廁性侵對方，少年回家後情緒有異，家長發現報警。鄭坦承與少年發生性關係，但否認性侵。

檢警至鄭男辦公室和住處搜索，在公用、私人電腦和手機內卻發現超過30名少年猥褻照，鄭隨即遭到收押禁見；檢警陸續清查出其中9名少年身分，其餘待查。

鄭男曾多次代表單位進行法條解說及行車安全宣導，被認為工作表現良好，短短四年升任組長，未料他從警開始即已犯案。警政署昨要求從嚴議處相關失職官警。

案發後國道警察局將鄭記兩大過免職，連坐懲處第九大隊前後任大隊長各記過一次，駐區督察申誡一次。國道警方昨表示，收到起訴書會再追究相關考監不周官警責任。

性侵 警察 手機

上一則

教育政見座談 黃珊珊、陳時中、蔣萬安隔空交鋒

下一則

新冠確診者居隔5天後 近半仍有傳染力

延伸閱讀

新澤西州羅格斯大學 2天驚傳3起性犯罪

新澤西州羅格斯大學 2天驚傳3起性犯罪
海軍鳳陽艦長酒後撿屍女軍官 不滿遭撤職提告結果出爐

海軍鳳陽艦長酒後撿屍女軍官 不滿遭撤職提告結果出爐
企圖當街性侵亞裔女 法拉盛男嫌被控多罪

企圖當街性侵亞裔女 法拉盛男嫌被控多罪
尾隨女子試圖性侵 警查緝西裔色狼

尾隨女子試圖性侵 警查緝西裔色狼

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

2022-10-31 02:29
故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告

台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光

2022-10-31 11:47

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國