世盟論壇烏克蘭國會議員 視訊向台表達不屈服侵略

世盟中華民國總會理事長曾永權與美國東岸視訊連線，主持自由民主視訊論壇。(圖：世盟提供）

世盟中華民國 總會理事長曾永權主持美東自由民主視訊論壇，論壇以「自由民主與法治｣為主題，會中邀請烏克蘭 國會議員魯迪克發表演說，她表示，烏克蘭此刻正在遭受俄羅斯 的攻擊，但是我們不懼怕，我們絕不對俄羅斯投降。

魯迪克說，俄羅斯侵略烏克蘭已經八個月，起初大家都不相信烏克蘭可以抵抗這麼強大的敵人，但是外界的懷疑錯了，我們站起來反擊，全世界都支持烏克蘭。她表示，對抗侵略，團結很重要，民主國家互相支持，我們自己的命運要自己掌握，必須要準備好一切，此刻俄羅斯正在攻擊烏克蘭，基輔缺水又斷電，處境艱難，但我們不懼怕，我們不會對俄羅斯投降。

烏克蘭國會議員魯迪克透過視訊對世盟發表演說，她表示，烏克蘭此刻正在遭受俄羅斯的攻擊，但是我們不懼怕，我們絕不對俄羅斯投降。(圖：世盟提供）

這場論壇在美東時間上午10時到12時舉行，論壇由長曾永權擔任主持。曾永權表示，俄烏戰爭持續僵持，通貨膨脹居高不下，各國加速緊縮貨幣政策，新冠疫情改變原有消費模式，禍及全球，世盟關注自由民主與法治影響地球村的穩定與和平繁榮，歡迎大家觀看直播。

政大外交系教授黃奎博說，台灣的民主，現在受到虛假新聞和訊息的威脅，它們不僅可能來自中國大陸共產黨政權，也可能來自於台灣的民眾和團體，或者來自於中國大陸以外的地區。虛假新聞和訊息，可能增加人們之間或組織之間的敵意，阻礙政治對話和造成人民較低程度的健康的社會與政治參與度，這導致台灣韌性降低，虛假新聞和訊息帶來的惡意影射和困惑，可能會使台灣民眾不願接觸更可靠的消息來源。

曾任聯合國非政府組織執委會主席布魯斯·納茲指出，自從2015年第一次參加世盟會議以來，我們目睹自由民主以驚人的速度退步。中華民國台灣仍然是希望燈塔的典範，展現出自由民主是可以長存，帶給全世界人民安全而有尊嚴的生活。就他長久以來的觀察，我們必須要摧毀許多的階級制度，白人至上主義、宗教民族主義、英文至上主義、父權制度和許多其他的階級制度。