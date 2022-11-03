陸委會：11月7日開放港澳觀光團以及中籍研修生入台

陸委會宣布11月7日起開放港澳觀光團入台。圖為香港機場一景。（路透）

因應指揮中心宣布疫情 管制措施放寬，陸委會3日也宣布，將會開放港澳觀光 團以及中籍研修生等人士入台，但此次開放觀光與宗教活動、就業 ，僅限於港澳人士，不包括中國籍人士。

陸委會3日下午發布新聞稿指出，配合中央流行疫情指揮中心自11月7日放寬防疫管制措施，經觀察國內外疫情未明顯上升，且目前每周入台人數總量管制尚有餘裕，同步於11月7日起調整中港澳籍人士入台方法。

針對港澳人士方面，此次開放可依規定申請入台的港澳人士，包含港澳籍人士赴台就業（以白領應聘為限）、宗教活動（含傳教弘法及研修教義）。另外陸委會也宣布港澳人士可以團體方式赴台觀光，由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，在台可停留15天。

至於在中籍人士方面，此次僅開放中籍研修生申請入台，並未多做開放。陸委會並指出，在台就讀學位中生之入台申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態。陸委會強調，未來仍將在確保國家安全及民眾權益、兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整中港澳籍人士入台管制措施。

此前陸委會曾在9月22日宣布開放中籍人士赴台探親及奔喪（含運回遺骸骨灰、司法人道探視、探視重病(傷)親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承）。中籍航空、航運公司駐點人員、中籍航空器、船舶之機組員、船員、技術人員等相關人員申請赴台。並允許業經許可來臺投資之陸資事業人員可向各目的事業主管機關申請專案入台。

當時對港澳籍人士則是開放赴台探親、奔喪及從事商務活動。