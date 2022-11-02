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「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

「一剪梅」叫座 馬之秦漸凍症 80歲夢中離世

台灣新聞組／台北2日電
馬之秦一生演過許多膾炙人口的好戲。（取材自臉書）
馬之秦一生演過許多膾炙人口的好戲。（取材自臉書）

金鐘視后馬之秦1日早上在家中睡夢中病逝，享壽80歲，她曾在1986年第20屆金鐘獎以「昨夜星辰」拿下最佳女演員獎，演出「女巡按」、「一剪梅」等戲都叫好叫座。戲外她也敢愛敢恨，有過三段婚姻，育有四子，曾因個性火爆和兒子們關係疏離；三年前就發現罹患漸凍症（肌萎縮性脊髓側索硬化症Amyotrophic Lateral Sclerosis，簡稱ALS），晚年受到病痛折磨直到受洗成基督徒才變得柔軟，臨終前小兒子及教會牧師都陪在身邊，教會牧師指出，她過世時面容很安詳，而後事也將由教會協助處理。

馬之秦在「昨夜星辰」中詮釋老菸槍母親；而在「一剪梅」中詮釋寡婦，角色個性潑辣、直率讓人印象深刻，到前幾年，還在三立和寇世勳、涂善妮演出「軍官‧情人」。她經常演出女強人角色，戲外也敢愛敢恨，甚至在第二任婚姻時，她正當紅，卻爆出婚外情，為第三任丈夫甘願和兒子們分隔兩地，還拚命工作為對方還債，這也是她維持最久的一段婚姻。

近年馬之秦身體狀況不佳，三年前發現罹患漸凍症。教會牧師表示，她罹患漸凍症後期生活無法自理、連講話都有點喘。台北基督之家主任牧師寇紹恩指出，馬之秦安息前的一兩天，雖然病體孱弱，但還是充滿著信心和盼望，準備在身體狀況許可後，繼續到處去傳福音以及關懷銀髮長輩。

藝起發光協會理事長宋逸民則提到，馬之秦嚴以律己，對她的印象就是嚴謹中甚至帶有一點嚴厲的長者，「連金鐘視帝張晨光都被馬之秦罵過」。但他還是非常佩服馬之秦，因為她是自己先活出榜樣的前輩，無論是在演藝圈還是教會界都是如此。藝起發光會將協助馬之秦處理後續的追思事宜。

馬之秦（前）成為基督教徒後個性改變很多。（取材自臉書）
馬之秦（前）成為基督教徒後個性改變很多。（取材自臉書）

據中國日報報導，早年曾跟馬之秦合作「一剪梅」的寇世勳，獲知馬之秦去世消息後表示「心情十分難過、哀慟」；方文琳曾在公視「人生圓舞曲」演馬之秦的女兒，得知噩耗後驚訝又難過表示：「她一直是我尊敬欣賞的前輩。」周遊則指：「人終究要走到這一步。又少一個朋友，她演過我很多戲，她的演技沒話說，拿揑得很好。」

馬之秦（前）成為基督教徒後個性改變很多。（取材自臉書）
馬之秦（前）成為基督教徒後個性改變很多。（取材自臉書）

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