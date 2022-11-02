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製造業景氣再下滑 台無薪假增近千人

台灣新聞組／綜合2日電

由於全球經濟衰退疑慮和中國大陸的清零防疫政策衝擊需求，全球製造業景氣進一步下滑，使復甦展望更加黯淡。

彭博資訊分析師指出，亞洲10月製造業採購經理人指數（PMI）的加權平均值降至48.4，新出口訂單次指標下滑到46，雙創2020年7月來最低。另外，英國製造業也出現出現2020年5月以來最嚴重萎縮，工廠活動料將進一步放緩。

第一生命經濟研究所首席經濟研究員西濱徹表示，亞洲極度仰賴大陸，大陸的新冠清零政策持續干擾供應鏈，也導致大陸觀光客無法出國，並且傷害亞洲出口，另一風險是若美國聯準會繼續穩定升息，可能會引發資金流出亞洲。

中經院昨天公布台灣10月製造業PMI連四個月緊縮，但指數微幅回升0.5個百分點至百分之45.4%。不過，製造業對未來半年展望指數持續下跌到24.8%，是創編以來最快緊縮速度。中經院院長張傳章指出，終端需求端看不到明顯恢復，電子上游、塑化業者持續從供給面調整存貨、縮減資本支出，加上終端需求仍未好轉，中下游業者承受資金斷鏈與成本攀升壓力，部分電子與工具機業者已因訂單下滑開始放無薪假，對未來看法相對都不是那麼樂觀。

根據勞動部昨公布的最新無薪假數據，有2620家、人數1萬7215人，較前一期增加963人。值得注意的是，製造業已連續幾期增加無薪假人數，勞動部條平司長黃維琛說，其中以金屬機電業的汽車零組件、工具機為主，但都是50人以下的事業單位，規模不大，應該與產業鏈較無關係。

亞洲其他國家方面，大陸10月財新製造業PMI升至49.2，卻仍低於50的榮枯線，連續第三個月景氣處於萎縮。日本10月自分銀行製造業PMI下滑至50.7，是去年1月來最低。南韓10月標普全球製造業PMI為48.2，代表製造業景氣連續第四個月萎縮，且全球經濟情勢惡化與韓元疲軟，新出口訂單次指標連四個月下降，經濟成長的下行壓力加重。

指數 西濱 觀光

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