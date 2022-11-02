史上最嚴重 勞動基金大虧5124.6億 每人賠2.7萬

勞退基金虧損，平均每位勞工賠掉2.7萬元。 （本報資料照片）

勞動基金運用局昨發布勞動基金最新績效，今年截至9月底，勞動基金累計虧損5124.6億元，寫下史上虧損最嚴重金額紀錄，9月單月賠掉近1920億元，也創勞金局成立以來單月虧損第三高。勞金局官員預測，收益短期不會太快回穩。

勞金局昨發布勞動基金最新績效，整體勞動基金截至九月底規模為5兆5579億元，受全球股票及債券 市場大幅下跌影響，收益數為負5124.6億元，收益率負9.87％，單月虧損了1920億，僅次2020年新冠疫情爆發，該年3月的3198億元，以及今年6月的近2145億。

其中，跟勞工 養老金息息相關的新制勞退基金，截至今年九月底規模3兆6020億元，累計收益數為負3309.5億元，收益率負9.88％；舊制勞退基金規模1兆61億元，累計收益數負1034.2億元，收益率負12.11％；勞保基金規模7467億元，收益數負830.9億，收益率為負10.48％。

若以新制勞退基金虧損3309億、新制勞退有效帳戶約1225萬戶計算，平均每位勞工賠掉2.7萬元。

勞動基金局副局長劉麗茹坦言，9月全球股市跌得很凶，勞動基金收益確實很不好、很辛苦，且不會那麼快回穩，這段時間只有一個「忍」字，今年勞動基金收益要轉正很難。

至於10月勞動基金收益，劉麗茹表示，目前僅美股稍微回穩，台股、債市、新興市場債券仍在小幅度下跌，預測十月分收益會有正數機率，或許會有點小收益，但不會太多。

劉麗茹強調，新制勞退是個人帳戶制，不會因勞動基金帳面虧損而損及勞退金的本金，況且，新制及舊制勞工退休金 ，都由政府提供兩年期定期存款利率保證收益，本金絕對不會被侵蝕，勞保則是由政府最後撥補、保證給付，也不會因為整體基金短期帳面虧損受影響。

對於勞動基金大虧，全產總秘書長戴國榮說，勞工難免會恐慌，但勞動基金看的是長期，勞退新制、勞保年金都要等勞工退休時才能領，對近期屆退勞工影響比較大，這是外在環境因素影響，誰來操盤都一樣，但呼籲政府拿出挽救股市的政策，減輕對民眾的衝擊，至於屆退勞工若不想少領退休金，也許可繼續工作，增進高齡勞參率。