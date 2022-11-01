非首次打破國寶？台故宮證實：馮明珠院長任內也有損毀
故宮遭國民黨立委踢爆隱匿三件文物破損案，且皆在吳密察任院長期間發生，並稱此為「故宮有史以來第一次打破國寶」。故宮前院長馮明珠受訪時也表示，「故宮文物人為損害史無前例」。此一說法隨即遭立委拿到資料打臉，指馮明珠院長任內至少有三件文物損毀卻隱匿、迄今未曾公開，文史工作者也在社群網站貼出故宮歷年文物損毀事件。故宮昨晚發出聲明表示，承認馮明珠任內有兩件文物在提件時發現損毀，另外還有三件文物因傷損進行修護，故宮文物損毀絕非第一次。
故宮表示，根據故宮歷年修護紀錄，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修者共359件。故宮預定11月上旬，於「故宮典藏資料檢索」資料庫全面公開已完成數位資料建置的文物狀況、盤點、抽點及修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。
故宮表示，媒體登載2014、2015年送修的「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」皆於提件時發現破裂。至於「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」則查無2013年的修護紀錄，但同年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」、「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損進行修護之紀錄。
學者：1980年就有瓷器破損事件
台北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰則找到國史館「嚴家淦總統文物」檔案，發現1980年7月，時任故宮院長的蔣復璁就曾透過公文陳報故宮「不幸發生三次」瓷器破損事件。第一次是為了拍攝「故宮藏瓷」圖錄照，不慎打破「清琺瑯彩紅地纏枝牡丹盌」。第二次是瓷器股於瓷器囊匣裝箱時，不幸破損「清乾隆粉彩三多小盌」。
第三次是香港東方陶瓷學會前會長毛文奇來訪故宮，參觀過程中不慎跌破清雍正窯琺瑯彩小碟，事後毛文奇以個人珍藏的「雍正窯鬥彩番蓮花梵文盃」捐贈故宮，當成補償。
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