非首次打破國寶？台故宮證實：馮明珠院長任內也有損毀

故宮2014年送修的「成化款白地彩花瓷杯」，於提件時發現破裂。（圖：故宮提供）

故宮遭國民黨 立委踢爆隱匿三件文物破損案，且皆在吳密察任院長期間發生，並稱此為「故宮有史以來第一次打破國寶」。故宮前院長馮明珠受訪時也表示，「故宮文物人為損害史無前例」。此一說法隨即遭立委拿到資料打臉，指馮明珠院長任內至少有三件文物損毀卻隱匿、迄今未曾公開，文史工作者也在社群網站 貼出故宮歷年文物損毀事件。故宮昨晚發出聲明表示，承認馮明珠任內有兩件文物在提件時發現損毀，另外還有三件文物因傷損進行修護，故宮文物損毀絕非第一次。

故宮表示，根據故宮歷年修護紀錄，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修者共359件。故宮預定11月上旬，於「故宮典藏資料檢索」資料庫全面公開已完成數位資料建置的文物狀況、盤點、抽點及修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。

故宮表示，媒體登載2014、2015年送修的「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」皆於提件時發現破裂。至於「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」則查無2013年的修護紀錄，但同年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」、「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損進行修護之紀錄。

故宮2015年送修的「玉石盆飾栽景」，提件時發現破裂。（圖：故宮提供）

「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」2013年因傷損進行修護。（圖：故宮提供）

學者：1980年就有瓷器破損事件

台北教育 大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰則找到國史館「嚴家淦總統文物」檔案，發現1980年7月，時任故宮院長的蔣復璁就曾透過公文陳報故宮「不幸發生三次」瓷器破損事件。第一次是為了拍攝「故宮藏瓷」圖錄照，不慎打破「清琺瑯彩紅地纏枝牡丹盌」。第二次是瓷器股於瓷器囊匣裝箱時，不幸破損「清乾隆粉彩三多小盌」。

第三次是香港東方陶瓷學會前會長毛文奇來訪故宮，參觀過程中不慎跌破清雍正窯琺瑯彩小碟，事後毛文奇以個人珍藏的「雍正窯鬥彩番蓮花梵文盃」捐贈故宮，當成補償。