彰化外海貨輪故障棄船 5人獲救 12人漂流搜尋中

一艘貨輪在彰化風場航道東側緩衝區主機故障棄船，海空搜尋人員中。（民眾提供）

巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船昨天下午在彰化風場航道東側緩衝區主機故障棄船，船上有17名船員，其中5人由長榮 公司長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，另12人搭救生艇漂流，至昨晚下落不明。

該輪昨晚8點45分沉沒，海巡署已出動艦艇，空勤總隊派出直升機搜尋搶救中。

航港局中部航務中心表示，航港局海事中心接獲基隆海岸電台通報，巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船昨天準備到台中港，下午3點10分在彰化風場航道東側緩衝區距岸14浬處海域主機故障棄船，17名船員中，5人已由長榮公司長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，另12人搭救生艇漂流逃生，但下落不明。

航港局海事中心轉國搜中心，國搜中心經評估可以派飛機前往救援，空勤總隊派救援人員，並請彰化VTS中心持續監控該船動向及回報最新情況，以無線電向鄰近船舶廣播及個別示警。

航港局中部航務中心成立緊急應變小組，請基隆海岸電台轉知鑫順一號於棄船前關閉油閥，攜帶油料紀錄簿，航務中心並發布航船布告，經聯繫船代目前由高雄船東聯繫拖船業者尋求協助中。

海巡署獲報出動艦艇及空勤總隊直升機搶救搜尋。昨晚海巡署派新竹艦、台北艦分頭前往搜救，行政院國搜中心則請空勤總隊派機救援，但因海象不佳，無法前往。

據了解，昨晚新竹艦已經先抵達現場，台北艦則從台中港出發，今天凌晨零點許抵達，加入搜救行列。