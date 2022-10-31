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大意造成人禍？南韓梨泰院「消失的警備」問題

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人擠人卡在人群中怎麼辦？急診醫師回想22年前死裡逃生

記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院副院長吳肇鑫，在臉書分享台灣急診醫學會，卡在人群語自我保護要領。（圖／取自吳肇鑫臉書）
童綜合醫院副院長吳肇鑫，在臉書分享台灣急診醫學會，卡在人群語自我保護要領。（圖／取自吳肇鑫臉書）

人擠人，卡在人群中怎麼辦？台灣童綜合醫院副院長吳肇鑫在急診工作多年，他22年前在台北支援跨年夜醫療，曾在人群中被擠的可怕經驗，他在臉書分享台灣急診醫學會提供的自我保護要領。

南韓梨泰院事件造成嚴重死傷，吳肇鑫表示，人擠人，被死命推擠、 幾乎窒息、瀕臨死亡的恐懼，2000年在中正紀念堂的跨年夜，他也曾經遭遇過，還好死裡逃生，他說當時如果真的跌倒，一定會被踩死。

他說當與張宏文學長及另外三位急診同事，被長官指派去觀摩大型活動的「醫療站」設置，晚上大約11點 從中正紀念堂右下方的大忠門進入後 ，馬上就後悔，用「人潮」形容真的很貼切，人群就像潮水般不斷湧入，很難想像偌大的中正紀念堂 四周圍牆也會變成牢籠，5人即使手牽手緊緊拉住，想要穩穩站住不倒下都覺得很困難。才經歷過1999年的921，當時真的覺得更驚悚的死亡恐懼就在2000年的跨年夜。

他們隨著人潮推擠的方向，5人緊緊手牽手互相扶持，又怕走散、又怕跌倒，有時還會被人潮夾起而雙腳離地，那時心中最大的恐懼是，如果真的跌倒，就一定會被踩死，幸運的是當天沒有傷亡發生，但是從大忠門到最後脫困的大中至正門，雖然只有短短幾百公尺， 他們走了大約3小時；「最後終於逃出來了， 只是我們都不知道醫療站在哪裡，。22年過去了，當時的恐懼仍然歷歷在目 」，他以此文敬悼這次遇劫的人們。

吳肇鍵說，如果參加大型群聚活動，不幸卡在人群中，而且人群開始推擠，該怎麼辦？他提出台灣急診醫學會建議內容：

1.不要慌張。勿大聲尖叫或胡亂推擠，保持體力。

2.勿衝隘口。狹窄出口或廊道，人群密度更高更危險。

3.跟隨人流。不逆向，避免因衝撞而跌倒。

4.手護胸腔。雙手臂舉至胸前，創造呼吸空間。

5.保護頭部。萬一不幸跌倒倒下，側躺屈膝，雙手抱頭。

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