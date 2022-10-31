故宮三摔文物 趙少康：民進黨沒把國寶當國寶

故宮院長吳密察。(本報資料照片)

台北故宮三摔文物，引發質疑。中廣董事長趙少康 痛批故宮院長，隱匿不敢告訴民眾，吳密察以為他叫密察，就可以「祕密存查」嗎？他砲轟民進黨 根本沒把國寶當國寶，犯錯還不承認，還要狡辯抵賴。媒體人陳文茜說，看了吳密察的說明，感到很失望，吳顯示出在此職位的外行，也不重視專業人士的建議及文物保護的傳承。

本報系聯合報報導，趙少康表示，民進黨執政做的壞事罄竹難書，從最近故宮三件國寶打破就知道，故宮國寶在抗日、剿匪在戰亂中輾轉來到台灣，大家聽過什麼國寶損壞嗎？民進黨為什麼要找一位大台獨吳密察去當故宮博物院院長、去當國史館館長？

台北中國時報報導，故宮除了摔壞古物，又爆出與「蘭千山館」寄存的珍寶解約。國民黨 前立委陳學聖與國民黨立委李德維呼籲，故宮行為簡直是「大開倒車」，「立法院應直接先凍結部分故宮預算，才可強力擋住故宮院長吳密察的私心作祟。」

陳文茜在臉書痛批，故宮毀損珍寶是荒謬至極，她曾任故宮博物院諮詢委員九年，台北故宮文物處（第三處），對如何拿器皿、包裝，一定需要特殊專業，瓷器只有不專業的人持拿，才會破損。絕對沒有什麼「無人為破壞」。

至於「蘭千山館」，則是板橋林家重要成員林伯壽的書齋名稱，他在1969年精選珍稀貴重的331件寄存故宮，供大眾欣賞，但近日傳出故宮主動要與「蘭千山館」文物解約。

陳學聖說，原本保留在故宮的珍寶，歸還林家後，勢必很難像故宮保管；以前在故宮，原本是大家可欣賞的珍寶，未來只有藏家可以親觸，這是大開倒車的行為，絕對不能讓吳密察一手遮天，他呼籲立法院一定要強硬守護全民資產。