新聞評論／讓獨派掌管故宮 如同讓狼看管羊群

故宮院長吳密察。(記者蘇健忠／攝影)

故宮博物院在短短15個月摔碎三件國寶瓷器，這種事故率，比一家餐廳打破碗盤的機率還高。可議的是，除文物毀損，故宮院長吳密察竟下令保密封口，不僅不交代事發原由，更讓破壞事件一再重演。故宮文物遷台70多年，從未發生毀損；而吳密察上任三年就發生三件，反映蔡政府用人多麼魯莽。

吳密察獨派色彩鮮明，一直推動文化台獨，甚至表態同意將故宮併入文化部，降為三級單位。閣揆蘇貞昌任命這樣的人掌管故宮，顯然要他發揮「去中華文化」的專長；因此發生令人痛心的文物毀損事件，恐怕還有人私心竊喜。看吳密察在立院的答詢，他對三件瓷器毀損毫不在乎，稱這三件只是「一般古物」，說「可以修復」。試問碎成七片的瓷器，即使黏得回去又算什麼「修復」？

蔡英文 總統任內，故宮歷經三任院長，三位都缺乏藝術史專業，行事也備受爭議。首位院長林正儀熱中於「年輕化」經營，不斷推動實境遊戲、密室逃脫、文物攝影打卡等，走偏方向，其後以健康因素請辭。第二位院長陳其南，更計畫將故宮「封館三年」，重要文物則送至嘉義南院展出，讓國際觀光 客走向南部。試想，此計畫一旦推動，故宮將有多少國寶文物毀於搬運？

吳密察也不遑多讓。他7月間甚至誇口說，故宮「南院」的參訪人數未受疫情 影響，但「北院」參訪人數則慘兮兮，「已看不見南院的車尾燈」。言下，北院的「沒落」非僅與他無關，他竟還頗自得，因為自己提高了南院的參訪率。事實上，故宮南院參觀人數提高，主要是周邊的夏季親子藝術月、玩魔法、水舞及無人機等趣味活動大增，與南院的文物展示無關。堂堂故宮院長，竟拿趣味活動人數來膨脹政績，這還有沒有一點尊嚴？

從封館三年，到打破三件文物瓷器，都是故宮精神變質走調的徵兆。這不只是民進黨因「仇中」而「仇故宮」，而是蔡政府的用人已失去基本準繩，也不在乎對國家造成什麼傷害。吳密察掌管故宮，就如同讓狼去看管羊群。