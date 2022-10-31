抗黨產會 救國團遊行擠爆凱道 馬英九站台稱「官逼民反」

救國團30日在凱道舉辦遊行活動，高舉「公義、自由、和平、救國」4大訴求，主辦單位預估現場超過5萬人參與。(記者林伯東／攝影)

救國團抗議黨產會違法濫權，昨天在凱道大遊行 ，雖大雨滂沱，熱情民眾仍擠爆凱道，主辦單位估計有超過五萬人參加。前總統馬英九 站台演講時火花四射，以林智堅論文大酸蔡總統「有人連論文都拿不出來」；政府採購高端疫苗，「雖然叫做高端，但政府所做的事情非常低端」。

今天是救國團成立70周年。救國團主任葛永光說，此次遊行活動主軸是「公義、自由、和平、救國」，不但要對黨產會的違法濫權表達嚴正抗議，也希望發起「台灣新民主運動」。參與的民眾戴上象徵救國團的小丑口罩，中間穿插資深藝人表演救國團招牌歌曲，勾起大家對救國團共同的青春回憶。遊行在合唱「中華民國 頌」的歌聲中結束，許多民眾一邊搖國旗、一邊紅了眼睛。

馬英九表示，自己長年參加救國團活動，更是救國團個人團員，沒想到這一個教育團體、公益團體會被打成犯罪團體。認為社會不能再沉默，政府繼續「官逼民反」會讓更多人揭竿起義，「今天（的遊行）只是第一次，再不改就再來，再逼迫下去我們就反了。」

前副總統呂秀蓮也現身隊伍中，是少數參與的綠營人士，她透露自己大一就參加救國團的國際事務研習營、大二參加救國團的橫貫公路之行，從此決心要走遍天涯、走上國際，她感謝救國團幫她「把視野撐大」。

婦聯會4年前被定為國民黨附隨組織。婦聯會主委雷倩表示，婦聯會跟政府展開漫長行政訴訟，「他們下的命令，我們全部都提告」。至今包括釋憲在內共有14個不同訴訟。國民黨台北市長候選人蔣萬安上台表示：「救國團是經國先生，也是我的祖父一手創建」。他認為，隨時代演進，救國團已是合法獨立運作，並成為許多人共同的青春記憶。

馬英九表示，這段時間看到政府「查水表」、搞大內宣，證明台灣已經是一個「不自由的民主」，政府採不公平不正義的方式對待反對黨、處理法律問題。他諷刺政府採購高端疫苗「然叫做高端，但政府所做的事情非常低端。」叫自己民主進步黨，「既不民主、也不進步」。

馬英九指出，前新竹市長林智堅論文抄襲，蔡總統居然在中常會要求全黨支持，台大已說是抄襲了，總統還說要支持「對抗台大」。他認為蔡總統會如此力挺，可能是蔡總統自己的論文也有問題，「(林智堅)至少還有論文，只是抄人家一點；有人說有論文，可是連論文都拿不出來，圖書館也沒有」。馬英九諷刺：「怪不得她能忍受，因為她幾乎就是當事人。」

馬英九表示，如今台海情況嚴峻，總統還在很多地方採取挑釁。如蔡總統去年說兩岸互不隸屬，但憲法明文規定中華民國分成「大陸地區」和「台灣地區」，「台灣地區」就是台澎金馬，「大陸地區」就是台澎金馬以外的中華民國領土。他認為，憲法和兩岸人民關係條例清楚說明，「大陸也是中華民國領土」。同樣地，中國1982年的憲法也把台灣列為領土，「兩岸怎麼可能不互相隸屬」、嘴巴說有甚麼用、「這樣是在搞分離主義」。