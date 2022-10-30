故宮3文物毀損 藍喊究責清查 綠委提總體檢3大方向

故宮打破國寶，朱立倫表示，這是世界級的大笑話民進黨太不用心。（記者游明煌／攝影）

台北故宮昨傳出兩年毀損三件文物，國民黨 主席朱立倫發文表示，故宮內部還疑似隱匿不報、不讓公眾得知，這是故宮遷台以來從未發生過的醜聞與嚴重疏失，要求行政院應究責到底，立即組織專案小組清查故宮文物保存情況，擇期公布。

國民黨立委李貴敏說，故宮再三的疏失與心態不可原諒，也證實故宮院長吳密察既無專業、無管理能力、也不用心，就算請辭謝罪，也不足以彌補對中華文物的傷害，竟還寡廉鮮恥到繼續留任、尸位素餐。

朱立倫指出，台灣是中華文化的守護者與領航者，數千年的無價國寶屬於中華民國 ，更屬於全世界熱愛中華文化的中外民眾，當年國民黨在戰火肆虐情況下都能妥善運輸、保存數十萬件珍貴文物，為何民進黨 上台執政沒幾年，故宮的文物就受損？

朱立倫也表示，文物受損消息一出，包括故宮退休人士在內的全世界文化界朋友，都感到極為痛心，請問若不是有人向國民黨立委檢舉，民進黨政府要選擇隱瞞到何時？而這些數千年的珍貴文物，就在民進黨的消極怠惰、錯誤政策下，處於高度風險之中，怎不令台灣與全世界有識之士著急？

李貴敏說，國寶不是執政黨或行政官員的，而是屬於整個國家和人民的，任何損失都是由人民承擔，質疑為何吳密察與故宮打破碗，該由全台灣人民承擔？吳密察和指派吳密察的官員不能輕鬆幾句就敷衍帶過，要求行政院長蘇貞昌和民進黨政府，對於不下台、不賠償、不負責的「依據在哪？」，要出來説清楚、講明白。

民進黨立委林宜瑾則表示，故宮是危機也可以是轉機，內部老舊壞習慣必須改革，建議對故宮總體檢，包括文物包裝方式精進、資訊化系統建置、修正國立故宮博物院典藏文物管理作業要點；對於此事件人為疏失，林宜瑾要求故宮立即召開考績會，讓責任得以被釐清、懲處公正嚴明。

「是時候對故宮做出總體檢了」，林宜瑾在臉書指出，藉由這次危機，應該對老牌故宮總體檢，首先是文物包裝方式精進，像瓷器這種經不起碰撞的文物，應該從原先多件擺在一盒的舊方法，改革為「一物一盒」妥善保存。

其次，故宮文物提取紀錄卻還在依賴紙本作業，實在相當荒唐、簡陋，林宜瑾要求故宮要加速建置資訊化系統，完整處置文物的提取紀錄。據了解，目前系統已近測試階段，未來也將逐步追蹤、補正過往文物的提取狀況。

林宜瑾說，故宮作為世界級博物館，承擔著守護人類重要文化資產的任務，也應強化可問責性，建置完整的文物毀損通報程序，對內，第一時間讓最高主管，也就是院長知道文物毀損狀況；對外，則應明定公開向國人報告文物毀損的機制，導入全民監督，因此要求故宮，即刻修正國立故宮博物院典藏文物管理作業要點。

林宜瑾表示，本次人為疏失究責民眾相當關心，要求故宮立刻召開考績會，同時她也會提出相關預算提案監督，讓責任得以被釐清、懲處公正嚴明。