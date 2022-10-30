黑白集／這3件國寶 躲過二戰赤禍 難逃蔡政府一摔

故宮29日舉行記者會，院長吳密察親自說明三件被打破的國寶現況。（記者蘇健忠／攝影）

逃得過日本戰火，避得過中共赤禍，渡得過黑水惡浪，躲不過蔡政府一摔！

故宮有史以來首度摔破文物，而且二年破損三件！行政院長蘇貞昌開脫說「可能質地脆弱」；這是什麼廢話，難道要求典藏明清文物都須堅如磐石？故宮院長吳密察卸責說「包裝方式落伍」；包裝也許可以精進，但就這種落伍的包裝，護著國寶流離顛簸而完整無損，卻到你手上就弄破三件，不必謝罪負責嗎？

揭露此事的國民黨 立委陳以信質疑，吳密察試圖封口隱匿、欺瞞民眾，蘇貞昌緩頰說吳不是這樣的人。但蔡政府早被認證為最大的黑箱慣犯；蔡英文把升等論文封存30年，陳時中 學壞也把疫苗 採購封存30年；故宮文物毀損，吳密察當然有樣學樣以密件處理，連行政責任和政治責任一併封存，隱證匿跡了無痕。

台灣地震多卻未聞文物損壞，靠的是過往故宮的專業與嚴格執行SOP 。十多年前鎮館之寶翠玉白菜首次出館南下高雄展出，曾遭質疑螽斯鬚因移動折斷，但故宮很快拿出舊照闢謠，並排除是在故宮南遷中受損，院內專家也解釋文物會放在特製囊匣用棉花襯實、庫房地板鋪厚橡皮墊，以及文物要裝盒移動等。

說穿了，蔡政府無心護文物，有事就封存。而人民痛心的不只是毀損的三只中華文物，更有被去的中國文化。