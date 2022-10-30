前年招到20人走了15個 國軍名校合辦國防學士班慘澹

有立委提案披露，國防部與「台清交成」等國立大學開辦「國防學士班」，但招生成效欠佳，立委據以提案凍結相關預算，要求國防部說明。圖為清大緬懷校友孫立人121歲冥誕，恭塑其銅像，並安置於清大名人堂，銅像揭幕典禮邀請多名國軍將領，共同為清大國防學士班教育中心揭牌。(本報資料照片)

立法院外交及國防委員會本周將逐案審查國防部預算 案，有立委提案披露，國防部與「台清交成」等國立大學開辦「國防學士班」，截至今年6月底，108年度（2019年）招獲的9名學生中，現僅5人在學；109年度（2020年）招獲的20人中，則有多達15人已因故離開，離退率達75%，顯示國防學士班招生 成效欠佳，立委據以提案凍結相關預算，要求國防部說明。

國民黨立委吳斯懷等人提案指出，為因應募兵制推動導致義務役軍官逐年減少，國防部除於106年度（2017年）推動大學儲備軍官訓練團ROTC甄選外，另為爭取高素質人力來源，亦與多所國立大學合作辦理「國防學士班」，學生在學4年期間，比照ROTC學生發給學雜費、書籍文具費及生活費，畢業後以少尉任官，服役期間為5年。

提案表示，108年度至111年度（2022年）已有清華大學等多所學校陸續開辦國防學士班，各年度招募名額分別為10人、20人、40人及80人，實際報到學生人數分別為9人、20人、14人及25人，其中110年度（2021年）及111年度招獲率各僅35及31.25%，招獲狀況明顯不佳。而截至111年6月底，108年度招獲的9名學生中，僅5人在學；109年度招獲的20人中，多達15人已因故離開，離退率達75%。均顯示國防學士班招生成效欠佳，國防部似宜通盤檢討其成因，以提出改善對策。

立委據此提案凍結國防部「教育訓練業務」業務計畫的「教育行政」1000萬台幣（約32萬美元），待國防部向立法院外交國防委員會提出專案報告經同意後始得動支。