台戶政系統被駭 網兜售2300萬筆個資

網站有人公開販售台灣人的戶籍、兵役等個資，並宣稱是從內政部戶政司官網上取得的資訊。(記者曾學仁／攝影)

台灣戶政系統傳出遭駭客 入侵，有網友在國外論壇Breach Forums上販售20萬筆台灣人民戶籍資料，並宣稱手上有全台2300萬人民資料；調查局本月25日獲報後即展開追查，初步調查確認目前釋出的20萬筆集中在宜蘭地區，且資料都吻合，縣長林姿妙、民進黨立委陳歐珀等人個資 都在其中。

10月21日清晨，國外論壇Breach Forums刊出一篇文章，一名ID為「OKE」的網友，在論壇兜售台灣人民戶政資料，稱「今天我將出售來自www.ris.gov.tw（內政部 戶政司官網）的數據」，並說明數據資料包括台灣人口紀錄等，且可從這些數據中輕鬆找到任何人及其家庭的資料，還有兵役、教育紀錄、居住地址，並宣稱有2300餘萬筆台灣人個資。

調查局指出，論壇上目前出現的20萬筆個資，只是駭客丟出來給買家「測試」的樣本。調查人員追查後發現，20萬筆台灣人的戶籍資料，內容非常詳細，包括婚姻狀況、居住地址、學歷等，不僅林姿妙和陳歐珀，包括宜蘭前縣長呂國華、林聰賢等政治人物的個資全都可一覽無遺；底下留言還有多名網友詢問價碼，回應「很高興完成交易」。

據了解，目前在Breach Forums論壇公開的20萬筆資料均為真實，駭客將2300餘萬筆資料「包裹」出售，1包售價5000元美金，相當於16萬元台幣，算是相當廉價的個資，還強調可用比特幣或泰達幣替代。有興趣的買家就可以跟駭客交易，實務上會想要這些資料的人，多屬電詐集團。

陳歐珀昨說，調查局25日即掌握駭客在販售戶政資料，前天已要求法務部盡速查明。他說，內政部網站資料被駭，引起人民震驚，畢竟掌握個人和家人資料，會造成大家心理上恐懼。

林姿妙也要求中央趕快檢討，強調保護民眾個資很重要。林姿妙陣營指出，戶政資料外洩不是第一次，掌管戶政資料的內政部要說清楚，不能每隔幾年就外洩。

內政部昨天發布新聞稿，指該論壇提供的個資，內容格式與內政部戶役政資料差異甚大，相關資料並非從內政部戶政司全球資訊網洩漏，目前檢調單位已進行調查。而個資疑似外洩前是何時掌握？內政部僅重申「沒有資料被竊取」，但指是在網友公開後才知，已由檢警調查，內政部沒有調查權，不清楚資料來源。

據了解，有關單位初步調查顯示，這次上網兜售的戶政資料，是2018年相關資料介接時，由其他單位流出去。對此，內政部僅稱，的確有這樣傳言，不無可能，但無法證實。

內政部初步研判，該論壇上販售的資料，看似由多個資料庫組合而成，資料真實性有相似度，已交由檢警調調查，並強調戶役政資訊系統採內外網實體隔離架構，資料均妥善保存於內網中，並未流出。