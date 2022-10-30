我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

台戶政系統被駭 網兜售2300萬筆個資

台灣新聞組／台北30日電
網站有人公開販售台灣人的戶籍、兵役等個資，並宣稱是從內政部戶政司官網上取得的資訊。(記者曾學仁／攝影)
網站有人公開販售台灣人的戶籍、兵役等個資，並宣稱是從內政部戶政司官網上取得的資訊。(記者曾學仁／攝影)

台灣戶政系統傳出遭駭客入侵，有網友在國外論壇Breach Forums上販售20萬筆台灣人民戶籍資料，並宣稱手上有全台2300萬人民資料；調查局本月25日獲報後即展開追查，初步調查確認目前釋出的20萬筆集中在宜蘭地區，且資料都吻合，縣長林姿妙、民進黨立委陳歐珀等人個資都在其中。

10月21日清晨，國外論壇Breach Forums刊出一篇文章，一名ID為「OKE」的網友，在論壇兜售台灣人民戶政資料，稱「今天我將出售來自www.ris.gov.tw（內政部戶政司官網）的數據」，並說明數據資料包括台灣人口紀錄等，且可從這些數據中輕鬆找到任何人及其家庭的資料，還有兵役、教育紀錄、居住地址，並宣稱有2300餘萬筆台灣人個資。

調查局指出，論壇上目前出現的20萬筆個資，只是駭客丟出來給買家「測試」的樣本。調查人員追查後發現，20萬筆台灣人的戶籍資料，內容非常詳細，包括婚姻狀況、居住地址、學歷等，不僅林姿妙和陳歐珀，包括宜蘭前縣長呂國華、林聰賢等政治人物的個資全都可一覽無遺；底下留言還有多名網友詢問價碼，回應「很高興完成交易」。

據了解，目前在Breach Forums論壇公開的20萬筆資料均為真實，駭客將2300餘萬筆資料「包裹」出售，1包售價5000元美金，相當於16萬元台幣，算是相當廉價的個資，還強調可用比特幣或泰達幣替代。有興趣的買家就可以跟駭客交易，實務上會想要這些資料的人，多屬電詐集團。

陳歐珀昨說，調查局25日即掌握駭客在販售戶政資料，前天已要求法務部盡速查明。他說，內政部網站資料被駭，引起人民震驚，畢竟掌握個人和家人資料，會造成大家心理上恐懼。

林姿妙也要求中央趕快檢討，強調保護民眾個資很重要。林姿妙陣營指出，戶政資料外洩不是第一次，掌管戶政資料的內政部要說清楚，不能每隔幾年就外洩。

內政部昨天發布新聞稿，指該論壇提供的個資，內容格式與內政部戶役政資料差異甚大，相關資料並非從內政部戶政司全球資訊網洩漏，目前檢調單位已進行調查。而個資疑似外洩前是何時掌握？內政部僅重申「沒有資料被竊取」，但指是在網友公開後才知，已由檢警調查，內政部沒有調查權，不清楚資料來源。

據了解，有關單位初步調查顯示，這次上網兜售的戶政資料，是2018年相關資料介接時，由其他單位流出去。對此，內政部僅稱，的確有這樣傳言，不無可能，但無法證實。

內政部初步研判，該論壇上販售的資料，看似由多個資料庫組合而成，資料真實性有相似度，已交由檢警調調查，並強調戶役政資訊系統採內外網實體隔離架構，資料均妥善保存於內網中，並未流出。

內政部 個資 駭客

上一則

金門大橋通車 車程5分鐘 建了12年

下一則

黑白集／這3件國寶 躲過二戰赤禍 難逃蔡政府一摔

延伸閱讀

被批耍官威？蘇貞昌：口舌是非比病毒還毒

被批耍官威？蘇貞昌：口舌是非比病毒還毒
新聞評論／勘災政治學 蘇貞昌三度逼問林姿妙太超過

新聞評論／勘災政治學 蘇貞昌三度逼問林姿妙太超過
藍10女力合體 盧秀燕促蔡英文導正選風

藍10女力合體 盧秀燕促蔡英文導正選風
台漁民怨鎖國 怒火燒向綠營 漁民：只要藍就投

台漁民怨鎖國 怒火燒向綠營 漁民：只要藍就投

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活